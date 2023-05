Vlada ponovo pregovara o hedžingu za kredit

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo finansija razmatra da li će se hedžing aranžman, odnosno osiguranje od valutnog rizika za otplatu kredita kineskoj Exim banci za gradnju prioritetne dionice auto-puta, nastaviti ili prekinuti, jer je bio oročen na dvije godine.

Iz resora kojim rukovodi Aleksandar Damjanović, Vijestima su kazali da će Vladi uskoro predložiti odluku koja će biti najmanje rizična po državu u odnosu na trendove dolara i eura.

”Imajući u vidu da je hedžing aranžman zakljušen u julu 2021. godine, na period od 14 godina, sa obaveznim prekidom nakon dvije godine, sada je trenutak kada Ministarstvo finansija i banke, kao ugovorne strane, razmatraju da li će se hedžing aranžman nastaviti ili prekinuti”, naveli su iz tog Vladinog resora.

Oni su dodali da će Ministarstvo finansija će u narednom periodu predložiti Vladi odluku koja će biti najmanje rizična za državu i koja će uvažavati dosadašnje trendove u odnosu dolara i eura, ali i prognoze relevantnih međunarodnih finansijskih institucija u odnosu na budući period koji se odnosi na otplatu obaveza po osnovu kredita za gradnju prioritetne dionice auto-puta.

Kredit od 944 miliona USD za izgradnju prve dionice auto-puta uzela je Vlada Mila Đukanovića u oktobru 2014. godine kod kineske Exim banke, ali tada nije ugovorila osiguranje od valutnog rizika.

Zbog nepovoljnog trenda kursa dolara i eura proteklih godina, iznos kredita je varirao, a bio je i preko 100 miliona veći u EUR od početne sume. Zbog toga je Vlada Zdravka Krivokapića 2021. godine, na predlog Ministarstva finansija kojim je rukovodio Milojko Spajić, neposredno prije plaćanja prve rate koja je dospjela u julu te godine, “hedžovala” kredit na iznos koji je do tada povučen iz kineske banke.

Hedžing je investicija koja služi da smanji ili ukine rizik koji se odnosi na neku drugu investiciju.

Zahvaljujući hendžing aranžmanu kredit se sada isplaćuje u eurima, po prosječnoj

kamatnoj stopi od 0,88 odsto, umjesto u dolarima po kamati od dva odsto.

Nevladina organizacija Akcija za ljudska prava ranije je objavila da je, prema podacima dostavljenim od Ministarstva, ugovor o hedžingu vrijedan 818 miliona USD, dakle manje od ukupnog duga od 944 miliona. Ta organizacija je objelodanila i da je država hedžing aranžman sklopila sa američkom Goldman bankom u iznosu od 175 miliona, Meril bankom od 314,6 miliona, Sosijete bankom od 210 miliona i Dojče bankom u iznosu 118,3 miliona EUR, dok je povjerilac i dalje kineska Exim banka.

Aranžman je na 14 godina, koliko traje otplata kredita, ali se na dvije godine preispituju uslovi.

Iz Ministarstva finansija su saopštili da su do sada otplaćene četiri rate kredita za auto-put u ukupnom iznosu od 157,79 miliona USD, od čega po osnovu glavnice 124,88 miliona, a kamate 32,9 miliona USD.

”Preostali dug po osnovu glavnice iznosi 786,85 miliona USD”, naveli su iz Ministarstva.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS