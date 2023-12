Vlada pokazala interesovanje za beranski rudnik

Berane, (MINA-BUSINESS) – Vlada je, prvi put poslije više od godinu od kada je jama Rudnika uglja u Beranama potopljena, pokazala makar verbalno interesovanje za rješavanje problema jedinog preostalog privrednog kolektiva u tom gradu, saopštio je direktor beranskog Rudnika uglja, Nikola Šćekić.

On je portalu RTCG kazao da je novi ministar energetike i rudarstva, Saša Mujović razgovarao sa njim i menadžmentom, što je ulilo blagi optimizam da ovaj rudnik nije zaboravljen.

“Ja sam bio iznenađen kada su me pozvali iz kabineta ministra i kada sam nakon toga razgovarao sa njim. Predočio sam mu sve probleme sa kojima se suočavamo, i izrazio uvjerenje da ti problemi nijesu nerješivi”, rekao je Šćekić.

On je dodao da je ministar pokazao interesovanje da posjeti rudnik i da se sretne sa menadžmentom i vlasnicima, prenosi portal RTCG.

„Ostalo je na tome. Da li ćemo se sresti u Beranama ili u Podgorici, to je manje važno. Mnogo je bitnije da je poslat jedan pozitivan signal da ima interesovanja da se riješi problem sa kojim se Rudnik uglja Berane suočava“, kazao je Šćekić.

Rudnik uglja u Beranama ni poslije 13 mjeseci nije riješio pitanje snadbijevanja strujom, nakon havarije na staroj trafostanici 11. novembra prošle godine, kada su podzemne vode potpuno potopile jamu Petnjik na dubini od 200 metara.

“Zbog nestanka struje postrojenja u jami, prije svega pumpa za izvlačenje podzemnih voda, prestala je da radi, i jama je već više od godinu potopljena. Ja sam silazio nedavno, ali prave razmjere štete možemo znati tek kada izvučemo vodu i vidimo kakvo je stanje na postrojenjima u jami“, rekao je Šćekić.

On tvrdi da ne postoji drugi način da se voda izvuče, osim da se riješi problem sa strujom, i da se onda na primitivan način, kao što je to rađeno i prije dvije godine kada je jama isto bila potopljena, voda izvlači vagonima, sve dok se ne dođe do trafostanice u jami.

„Onda slijedi izvačenje elemenata te trafostanice, osposobljavanje za stavljanje u pogon, zatim popravka pumpnog postrojenja i izvlačenje preostalih nagomilanih podzemnih voda sa pumpom“, kazao je Šćekić.

Jedini preživjeli privredni kolektiv iz nekadašnje industrijske zone Rudeš u Beranama, kroz proces tranzicije promijenio je dosta vlasnika.

Beranski rudnik uglja bio je 2001. godine prodat mješovitom vojvođansko-slovačkom preduzeću Gradeks HBP, sastavljenom od kompanija Gradeks iz Kule i HBP iz slovačkog grada Providza.

Ta privatizacija je propala i proizvodnja u jami Petnjik utihnula već u novembru 2002. godine. Prodaja je oglašavana nakon toga devet puta prije nego ga je kupila kompanija Balkan enerdži. Tada je biznismen Petros Statis obećao izgradnju termo bloka i investicije od 120 miliona EUR, a na kraju nije bilo ništa od toga.

Početkom 2014. godine od tog grčkog biznismena u Crnoj Gori kupio ga je Metalfer iz Sremske Mitrovice.

Metalfer je krenuo ambiciozno i već poslije treće godine od početka privatizacije našao se na vrhuncu poslovanja, kada su imali tri smjene i 157 radnika. Tadašnji menadžment je čak najavljivao upošljavanje još stotinu radnika i proširenje proizvodnje.

Niko ne zna šta se desilo u aprilu 2019. godine, kada je došlo do prekida proizvodnje i priče o tome kako vlasnici iz Srbije više ne mogu da pokrivaju gubitke koje rudnik pravi.

Od tada se vode pregovori da se nađe model da se rudniku pomogne da radi bez gubitaka i da se pokrene proizvodnja.

Za to je, kako tvrde iz rudnika, bilo potrebno samo da im dotiraju prevoz iskopanog uglja od Berana do Termolektrane u Pljevljima.

Rudnik uglja za Berane ima posebnu vrijednost, jer osim što je u jednom trenutku zapošljavao 150 radnika, za njega je u reprolancu bilo vezano još dvadeset manjih firmi i njihovih zaposlenih.

Ovako, samo deset, 11 radnika radi na održavanju jame, a proizvodnja stoji već više od tri godine. Ugalj iz ove jame, kojeg ima u izobilju, nije se vadio čak ni u trenutku kada je na tržištu dostizao maskimalnu cijenu zbog krize energenata.

