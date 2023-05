Vlada odustala od novog modela ekonomskog državljanstva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je odustala od novog modela produženja programa ekonomskog državljanstva, po kojem bi novac od projekta bio usmjeren isključivo za vraćanje kineskog kredita za auto-put, saznaje Pobjeda.

Razlog je, kako tvrde izvori, što su premijer i ministri u kontaktima sa najvišim predstavnicima Evropske komisije (EK) jasno upozoreni da je i takav model, po uzoru na Maltu, apsolutno neprihvatljiv i da bi imao negativne posljedice na proces evropskih integracija.

Evropska unija (EU) je zbog modela “zlatnih pasoša” tužila Maltu.

Kontroverzni projekat je zvanično završen 31. decembra, ali u dijelu javnosti, Briselu i Vašingtonu postoji skepsa u iskrenost takve najave, zbog velikog broja aplikacija.

“Dobili smo upozorenje da ni taj predlog nije prihvatljiv, tako nema ništa što bi ličilo na prošli model. Nema prostora za inovirane modele zbog protivljenja EK”, rekao je Pobjedi visokopozicionirani izvor iz Vlade.

Prema novom modelu, koji je odbijen od Brisela, prodaja takozvanih zlatnih pasoša bi doživjela izmjene u smislu slivanja svog novca na jedan žiro-račun, a prikupljena sredstva bi bila usmjerena kineskoj Eksim banci.

Pobjeda je ranije objavila da Vlada planira da u nekoliko narednih mjeseci dodijeli još stotine počasnih državljanstava, iako je projekat završen 31. decembra prošle godine.

“Procedura je spora. Sve aplikacije koje su predate se rješavaju”, rekao je izvor Pobjede.

Osnova za dodjelu je da projekat nije ukinut već završen, pa se u proceduri i dalje nalazi još 240 aplikacija, za 240 aplikanata i 547 članova porodice koji su zahtjeve predali do 31. decembra prošle godine.

Od početka jula do kraja prošle godine donijeto je 398 rješenja o sticanju crnogorskog državljanstva prijemom po osnovu ekonomskog državljanstva i to 118 rješenja za aplikante i 280 rješenja za članove njihovih porodica.

To se navodi u dokumentu koji je Vlada objavila, a u kojem piše i da se aplikacije odnose na one koje su Ministarstvu unutrašnjih poslova dostavljene u periodu prije 1. jula prošle godine.

