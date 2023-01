Vlada odbila zahtjev Džek pota

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je danas usvojila odluku kojom se odbija zahtjev kompanije Džek pot za produženje koncesije za priređivanje posebnih igara na sreću u kazinu The Queen of Montenegro u hotelu Falkeinsteiner bez plaćanja koncesione naknade od dva miliona EUR.

Ministar finansija Aleksandar Damjanović kazao je na sjednici Vlade da je ta ponuda odbijena, a da će oni koji žele da dobiju koncesiju morati da plate dva miliona EUR.

On je naveo da je zakonom propisano da se dobija koncesija na deset godina koja se jednom može produžiti na pet godina, a da se nakon toga ponovo mora platiti dva miliona za novu koncesiju.

Damjanović je kazao da će sada biti objavljen novi konkurs za koncesiju za kazino, na koji se može prijaviti postojeći ili neki novi priređivač, ali će morati da plati nadoknadu od dva miliona EUR.

„Pratimo i istek ostalih produženih koncesija kako bi se optimizovao broj objekata u kojima se kazinske igre mogu održavati“, dodao je Damjanović.

Premijer Dritan Abazović rekao je da je vrijeme kada su se koncesije za kazina i druge igre za sreću u Budvi dodjeljivale van institucija sistema završeno.

„Ko želi koncesiju, ima institucije sistema, Ministarstvo finansija i Upravu za igre na sreću i regularno ko god želi i ispunjava uslove i na potpuno legalan način može da dobije koncesiju“, naveo je Abazović.

On je dodao da smatra da je koncesija mala i o tome treba razmisliti, ali da je ova odluka opravdana.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS