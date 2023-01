Vlada nastavlja sa otkupom akcija Luke Bar

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je danas usvojila Informaciju o namjeri za otkup dijela preostalih ponuđenih akcija u vlasništvu manjinskih akcionara Luke Bar.

Državni sekretar u Ministarstvu finansija, Agron Ibrahimi, kazao je da je u pitanju nastavak kupovine akcija od manjinskih akcionara Luke Bar preko Montenegroberze.

„Sada predlažemo da se nastavi sa tim poslom. Cijena je ista, a predloženi budžet je 500 hiljada EUR“, rekao je Ibrahimi na sjednici Vlade.

Premijer Dritan Abazović objasnio je da se radi o nastavku uvećanja kapitala u Luci Bar.

“Vlada je ušla u pregovore i o otkupu Port of Adrie, srca Luke, kojeg je neko segmentirao iz njima znanih razloga. To je dovelo do toga da mi na terenu imamo dvije konkurentske firme, koje su jedna drugoj prepreka radi ostvarivanja biznisa. Slijede pregovori i analize kako ćemo to realizovati i jako je važno da država prva stigne na cilj, a ne neko drugi”, poručio je Abazović.

Prema njegovim riječima, važno je da kompletiramo Luku Bar i nakon toga, bez velikih problema, ostvarujemo značajnije rezultate nego što je to sada slučaj.

On je podsjetio da su već obavili preliminarne razgovore.

“Očekujem da Ministarstvo finansija u narednim sedmicama izađe sa predlogom kako bi to eventualno mogli da realizujemo”, zaključio je Abazović.

