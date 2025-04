Vlada dala saglasnost Nacionalnim parkovima za Solanu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je u četvrtak dala saglasnost da Javno preduzeće za upravljanje nacionalnim parkovima (NPCG) upravlja ulcinjskom Solanom u stečaju narednih šest mjeseci.

Vlada je o tome usvojila informaciju u kojoj se navodi da je ugvor o zakupu istekao 7. februara, pišu Vijesti.

Iz Vlade su podsjetili da su NPCG upravljali ulcinjskim preduzećem od sredine 2015. godine.

“Na osnovu prihvaćene ponude i usaglašavanja uslova, krajem avgusta 2015. godine je sa stečajnim upravnikom zaključen ugovor o zakupu, kojim je izmedu ostalog definisana i visina jednogodišnjeg zakupa u iznosu od 2,4 hiljade EUR. Skupština opštine Ulcinj je krajem juna 2019. godine donijela odluku o proglašenju parka prirode Ulcinjska solana, kojom se za upravljača određuje NPCG, najduže do avgiusta 2020. godine”, navedeno je u informaciji Vlade.

Do tada je, kako su podsjetili, Opština Ulcinj trebalo da osnuje preduzeće kojem će povjeriti upravljanje.

“S obzirom na to da upravljač parka prirode još nije formiran, na čemu se intenzivno radi na relaciji ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera i finansija i Opština Ulcinj, NPCG i dalje obavlja te poslove”, navodi se u informaciji.

Ugovor o zakupu, kako je objašnjeno, predstavlja pravni osnov za angažovanje 21 bivšeg radnika Solane na poslovima realizacije planskih aktivnosti i očuvanja prirodnih vrijednosti.

Kada je u pitanju formiranje preduzeća koje bi upravljalo Solanom, Vijesti su ranije objavile da Vlada i Opština Ulcinj pregovaraju na tu temu, ali da postoje različiti pogledi na moguće modele upravljanja.

Iako je predsjednik Opštine Ulcinj, Genci Nimanbegu, tada naveo da je njegova intencija da novo preduzeće bude formirano do kraja prošle godine, to se nije dogodilo.

Kako je planirano, Opština Ulcinj bi u novoformiranom preduzeću bila suvlasnik sa Vladom.

Za osnivanje preduzeća potrebna je i saglasnost Vlade.

