Vlada dala saglasnost na zaduženje kod EBRD-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je danas usvojila Informaciju o zahtjevima Elektroprivrede (EPCG) za davanje saglasnosti izvršne vlasti na dugoročno zaduženje kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

“U pitanju je dugoročno zaduženje u iznosu od 25,63 miliona EUR kod EBRD-a, za realizaciju druge faze projekta vjetroelektrane Gvozd 2 instalisane snage 21 megavat (MW)”, navodi se u saopštenju Vlade.

Vlada je donijela i uredbu o prestanku važenja uredbe o načinu sticanja statusa i ostvarivanja prava povlašćenog proizvođača električne energije.

Imajući u vidu da je važeća uredba o načinu sticanja statusa i ostvarivanja prava povlašćenog proizvođača električne energije donesena na osnovu prethodnog zakona, ona više nije usklađena sa novim normativnim rješenjima.

Kako su objasnili, član 43 stav 7 Zakona o korišćenju energije iz obnovljivih izvora izričito predviđa da se predmetna materija ubuduće uređuje pravilnikom koji donosi ministar nadležan za poslove energetike.

„Zbog toga je neophodno staviti van snage postojeću uredbu, kako bi se stvorili uslovi za donošenje novog pravilnika kojim će se na precizan i pravno usklađen način urediti postupak sticanja statusa i ostvarivanja prava povlašćenog proizvođača, u skladu sa važećim zakonodavnim okvirom“, rekli su iz Vlade.

