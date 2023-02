Vlada da preduzme mjera po pitanju uočenih nepravilnosti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sindikat Montecarga apelovao je na Ministarstvo kapitalnih investicija i Upravu za željeznice da pravovremeno reaguju na, kako su naveli, uništavanje teretnog saobraćaja tog željezničkog preduzeća, jer će u suprotnom iskoristiti pravo na štrajk.

Oni su predstavnicima Vlade uputili zahtjev za preduzimanje odgovarajućih mjera po pitanju uočenih nepravilnosti.

Iz Sindikata Montecarga su kazali da imaju saznanja da su tri operatera dobila trasu i licencu za korišćenje.

„Jedan od njih, firma „16. februar“, je već počela sa radom i koristi vagone i mašinu koja nije sposobna za unutrašnji saobraćaj, a kamoli međunarodni. Vagonima je istekla revizija i ugrožavaju bezbjednost saobraćaja. Koriste radnike koji su po sili zakona otišli u penziju i koji se više ne smiju koristiti za upravljanje mašinom“, navodi se u zahtjevu upućenom, između ostalog, i premijeru Dritanu Abazoviću.

Oni su dodali da imaju i saznjanja da će uz to raditi i dodatne poslove, kako bi firma uštedjela i na radnicima i ponudila konkurentne cijene na tržištu.

„Naš narod se još nije oporavio od velike nesreće na Bioču, a to što je progledano kroz prste toj privatnoj firmi je recept za katastrofu – neispravni vagoni i mašina kojom upravljaju mašinovođe u poznim godinama, a prolazi kroz naseljena mjesta, a da ne spominjemo to da nijedan prelaz nije ispravan“, tvrde u Sindikatu.

Montecargo je, kako su poručili, jedna od rijetkih firmi sa većinskim državnim udjelom koja posluje pozitivno i koja ima preko 300 radnika.

„Ovakvim favorizovanjem privatnika i zatvaranjem očiju na njihove nedostatke i nelegalnosti od Uprave za željeznice i samog direktora, direktno se utiče na budućnost naše firme. Stari režim je uništio mnogo državnih firmi na taj način, sabotirajući njihov rad, i odveo ih pod stečaj, a nakon toga rasprodao sve vrijednosti privatnicima i prijateljima režima“, naveli su iz Sindikata.

Prema njihovim riječima, žalosno je vidjeti da se nastavlja sa istom praksom.

„Čini se sve da se naša firma učini neperspektivnom i možda rasprodaju naši vagoni i mašine koje su revizirane u ovlašćenim remontnim servisima u Srbiji, za razliku od već navedenog privatnika čiji vagoni imaju neurednu, netačnu i neispravnu reviziju iz Koplika, Albanije, za šta imamo dokaze“, poručili su iz Sindikata.

Oni su naveli da se to mora zaustaviti i preispitati.

„Mi kao Sindikat koji je to uočio osjećamo odgovornost da to iznesemo na vidjelo, prije nego se dogodi još neka nesreća koja će obilježiti novu crnogorsku istoriju. Pravo na štrajk Ustavom je zagarantovano pravo koje ćemo iskoristiti ukoliko ne dobijemo odgovor koji je legitiman“, zaključuje se u zahtjevu.

