Vlada da donese odluku o spajanju Barske i Crnogorske plovidbe

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada bi trebalo da donese odluku o spajanju Barske i Crnogorske plovidbe, saopštio je premijer Dritan Abazović i dodao da je logičnije imati jednu državnu kompaniju sa četiri broda, nego dvije sa po dva.

On je na sjednici Vlade, na kojoj je usvojena Informacija o izmirenju obaveza Vlade prema Exim banci po osnovu državne garancije za kredit Crnogorske plovidbe, kazao da će se svi složiti da Crnoj Gori nijesu potrebne dvije kompanije sa po dva broda, nego jedna sa četiri.

“Ako budemo išli u spajanje, ići ćemo samo u varijanti gdje ćemoimati dvije trećine ukupnog vlasništva. To je jedina opcija”, poručio je Abazović.

Prema danas usvojenoj Informaciji, Vlada će platiti aktiviranu državnu garanciju za kreditni aranžman između Crnogorske plovidbe i Exim banke u iznosu od 1,6 miliona USD.

“Onaj ko je smislio da treba imati dvije firme sa po dva broda, a ne jednu državnu sa četiri, taj sigurno nije imao dobre namjere i o pomorstvu i biznisu ne zna ništa. Treba da imamo jednu državnu kompaniju, koja treba da ima veću flotu i koja može da radi. Nijesu nam potrebna dva borda direktora i dupli zaposleni”, saopštio je Abazović.

On je kazao i da razumije da će neki zbog toga da se ljute.

“Da u nekoj državnoj firmi radi 40 osoba, a da eksterno plate osobu koja treba da piše neke izvještaje – to je možda moglo dok je Demokratska partija socijalista (DPS) bila na vlasti i onda se aktiviraju garancije. Mislim da možemo da imamo jednu uspješnu državnu kompaniju koja će u početku imati četiri broda, a onda vjerovatno stvoriti mogućnost da se taj broj poveća”, rekao je Abazović.

Spajanje kompanija, kako je objasnio, treba da bude dio pomorske strategije, koja je povezana i sa vraćanjem Luke Bar u državno vlasništvo i generalno sa razvojem pomorskog saobraćaja.

“Sa Ministarstvom finansija moramo da popričamo kako se to može izvesti, jer ovako, vjerujte, da ćemo dugove plaćati prije ili kasnije. Na kraju priče, dug se uvijek ispostavi Vladi. Sada su skuplje rente brodova, sada je malo bolja situacija, ali vrlo je prosto – treba imati jednu kompaniju sa većom flotom i adekvatnim brojem zaposlenih. Sve ostalo nije u kontekstu razvoja pomorstva, nego je bilo motivisano drugim stvarima”, objasnio je Abazović.

On je dodao i da bi sada, da postoji ta jedna zajednička kompaniju, bez problema pristupili kupovini feribota koji bi radio operacije prema Italiji.

“Pošto nemamo, pošto smo sve rascjepkali, vjerovatno ciljano, sada smo u situaciji da plaćamo ogromne rente tokom turističke sezone i da nemamo godišnju, nego samo sezonsku povezanost”, zaključio je Abazović.

