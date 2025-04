Vlada čini sve da pitanje Svetog Stefana i Miločera riješi u najboljem interesu države

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada Crne Gore saopštila je da čini sve da pitanje Svetog Stefana i Miločera riješi u najboljem interesu države.

“U cilju razrješenja zatečenog problema funkcionisanja, odnosno nastavka rada hotelskog kompleksa Sveti Stefan – Miločer, kao i u svim slučajevima u kojima postupa u okviru svoje nadležnosti, Vlada Crne Gore, svjesna osjetljivosti ovog problema, čini sve kako bi se došlo do optimalnog rješenja”, kazali su iz Vlade.

Optimalnost, kako su naveli, podrazumijeva potpunu zaštitu državnih interesa, uvažavanje konstruktivnih zahtjeva lokalne zahjednice, kao i na važećem ugovoru zasnovano poštovanje druge ugovorne strane, odnosno stranog investitora.

Kompanija Adriatic properties, koja je zakupac Svetog Stefana, grčkog biznismena Petrosa Statisa, od 2021. drži zatvoren grad-hotel i vilu Miločer, a obustavila je i gradnju novog hotela Kraljičina plaža od kada je počeo arbitražni postupak.

