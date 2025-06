Vlada će za eksproprijaciju zemljišta u Tivtu platiti 11 miliona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je za restituciju zemljišta u blizini tivatskog aerodroma opredijelila 11 miliona EUR, saopštio je ministar ekonomskog razvoja i predsjednik Tenderske komisije za postupak koncesije za pravo korišćenja aerodroma Podgorica i Tivat, Nik Gjeloshaj.

“Vlada je izdvojila sredstva za restituciju, odnosno eksproprijaciju zemljišta u Tivtu, to je 11 miliona EUR i taj proces cijeli će Vlada da finansira, a ne lokalna uprava”, kazao je Gjeloshaj u Skupštini.

On je rekao da informacija da su tokom postupka promijenjeni uslovi, nije tačna.

“Mi smo 9. aprila postavili rok za dostavljanje ponuda i tada smo samo usvojili ugovor koji je bio čitavo vrijeme u izradi, i u ugovoru je ono što je bilo u pozivu iz 2019. godine izmijenjeno da koncesionar mora da nakon 30 dana plati koncesionu naknadu. Jer smo procijenili da je rizik veliki ako čekamo 12 mjeseci, jer sredstva obezbjeđenja, ako koncesionar odustane nakon 12 mjeseci, su bila samo bankovna garancija od milion EUR”, naveo je Gjeloshaj.

On je danas u Skupštini govorio o predlozima zakona o potvrđivanju akata Svjetskog poštanskog saveza i o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti.

Prilikom rasprave o tim aktima, priče o aerodromima dotakli su se poslanik Socijaldemokrata (SD) Branislav Nenezić i poslanik Građanskog pokreta URA, Filip Adžić.

Nenezić je pitao šta je sa postupkom koncesija crnogorskih aerodroma i ukoliko dođe do koncesije, šta je Vlada planirala po pitanju restitucije zemljišta na kojem se nalazi Aerodrom u Tivtu.

“Treba podsjetiti da ukoliko dođe do koncesije, obaveza države Crne Gore će biti aktivirana. Da li je u budžetu opredijeljen iznos od nekoliko desetina miliona EUR, koliko je nezvanično procjena tog zemljišta, odnosno da li će država ući u koncesiju sa troškom od nekih blizu 50 miliona EUR”, pitao je Nenezić.

Adžića je takođe interesovala tenderska procedura i koncesije za aerodrome, naglašavajući da je sami postupak već sada u ovoj fazi nanio ogromnu štetu Crnoj Gori, te da investitori državu ne posmatraju kao sigurnu zemlju za ulaganje.

“Smatram da nije dobro dati nekome aerodrome na ovaj način, dati monopol da firma koja osvaruje deset miliona profita godišnje, bude izdata za nekih 100 miliona”, rekao je Adžić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS