Vlada će finansirati izgradnju žičare Lovćen-Cetinje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada će iz kapitalnog budžeta finansirati izgradnju žičare Lovćen – Cetinje, projekat vrijedan 60 miliona EUR, saopšteno je na sastanku premijera Milojka Spajića i gradonačelnika Nikole Đuraškovića.

Na sastanku je ocijenjeno da će finalizacija projekta imati ogroman pozitivan uticaj na život građana Prijestonice.

Spajić je kazao da će Vlada finansirati taj projekat vrijedan 60 miliona EUR.

“Dodatna sredstva u kapitalnom budžetu obezbijedićemo već za ovu godinu i na taj način omogućiti brzo raspisivanje tendera. Zahvaljujemo Prijestonici što je obezbijedila izradu Elaborata uticaja na životnu sredinu. Gradimo najbržu vezu dva simbola crnogorske istorije“, rekao je Spajić.

Tokom sastanka sagovornici su se saglasali da će se intenzivirati rad na projektu, te da je realno očekivati da tender bude raspisan u posljednjem kvartalu ove godine.

Đurašković se Spajiću zahvalio na saradnji i ukazao na značaj tog projekta za građane Cetinja.

„Teško da jedan infrastrukturni projekat može biti značajniji za Prijestonicu, a glavni razlog je to što može u kratkom roku da promijeni lokalnu ekonomiju i da se na pravi način valorizuju turistički potencijali – istorijsko nasleđe i nacionalni parkovi“, poručio je Đurašković.

Na sastanku je ocijenjeno da će izgradnjom ključne saobraćajne infrastrukture Crna Gora biti mnogo bolje povezana, a Cetinje postati znatno značajni dio turističke ponude, što i zaslužuje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS