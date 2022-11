Vlada: Budžet za narednu godinu realan i održiv

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Budžet za narednu godinu predstavlja realan i održiv okvir koji će omogućiti očuvanje životnog standarda građana, postizanje održivog ekonomskog rasta i obezbjeđivanje urednog, održivog i blagovremenog finansiranja svih obaveza, saopšteno je iz Vlade.

Iz Vlade su rekli da su na današnjoj sjednici utvrdili Predlog zakona o budžetu Crne Gore za narednu godinu.

“U raspravi je naglašeno da je Budžet za narednu godinu projektovan na 2,852 milijardi EUR i predstavlja realan i održiv okvir koji će omogućiti očuvanje životnog standarda građana, postizanje održivog ekonomskog rasta i obezbjeđivanje urednog, održivog i blagovremenog finansiranja svih obaveza”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, budžet je planiran oprezno i odgovorno, uzimajući u obzir sve izazove na unutrašnjem, ali i na geopolitičkom planu.

Iz Vlade su rekli da su planirani rashodi budžeta 2,852 milijardi EUR i da su, u odnosu na prethodnu godinu, veći za 165,62 miliona EUR ili 6,2 odsto.

“Jedna od ključnih karakteristika budžeta je da su planirani transferi za socijalnu zaštitu od 785 miliona EUR, odnosno 34 odsto ukupnih izdataka budžeta, što predstavlja istorijski maksimum”, rekli su iz Vlade.

Oni su naveli da su za potrebe prava iz oblasti socijalne zaštite planirana dodatna sredstva od 45 miliona EUR, dominantno za dječije dodatke 23,01 miliona EUR i ostala prava iz oblasti socijalne zaštite od 13,61 miliona EUR.

Iz Vlade su kazali da je sedam miliona EUR namijenjeno za naknade za novorođenu djecu.

Kako su rekli, za povećanje penzija planirana su dodatna sredstva od 35 miliona EUR, shodno redovnom usklađivanju i očekivanom kretanju broja penzionera.

“Plan je da, do kraja naredne godine, minimalna penzija dostigne nivo od 60 odsto minimalne zarade”, najavili su iz Vlade.

Oni su naveli da je, usljed potrebe smanjivanja inflatornih pritisaka na životni standard zaposlenih u javnom sektoru, planirano povećanje zarada u ukupnom iznosu od 67 miliona EUR.

Kako je saopšteno, sektor zdravstva ima značajno učešće na nivou javne potrošnje i čini 402 miliona EUR, odosno 14 odsto ukupne javne potrošnje.

Iz Vlade su rekli da su, u odnosu na ovu godinu, izdvajnja nominalno na istom niovu.

“Međutim raspoloživa sredstva su realno uvećana, imajući u vidu da su rebalansom budžeta u septembru Fondu zdravstva opredijeljena dodatna sredstva od 65 miliona EUR, koja su se odnosila dominantno da otplatu akumuliranih dugova Fonda, odnosno javnih zdravstvenih ustanova”, dodali su iz Vlade.

Oni su naveli da su u okviru navedenog iznosa opredijeljena dodatna sredstva za potrebe izgradnje i rekonstrukcije objekata zdravstva od četiri miliona EUR.

Pored navedenog, Zakonom o budžetu stvaraju se pretpostavke obezbijeđivanja dodatnih sredstava za finansiranje Projekta izgradnje i rekonstrukcije i opremanja zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori od dodatnih 55 miliona EUR.

Sektoru poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede opredijeljena su ukupna sredstva od 63 miliona EUR, što predstavlja uvećanje za šest miliona EUR u odnosu na ovu godinu, i to se dominantno odnosi na uvećanje subvencija.

Pored navedenog, u okviru tekuće budžetske rezerve, raspoloživa su dodatna sredstva za taj sektor od 6,5 miliona EUR, od čega pet miliona EUR za potrebe uvođenja novih poljoprivrednih površina u registre, kao i 1,5 miliona EUR dodatnih sredstava za mjere tržišne cjenovne politike.

“U diskusiji je, kao jedna od ključnih karakteristika budžeta, naglašeno da je prvi put dostignuto izdvajanje od dva odsto BDP-a za potrebe razvoja odbrane, što predstavlja najbolju potvrdu evroatlantskog opredjeljenja ove Vlade”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da kapitalni budžet, kao ključna razvojna komponenta, iznosi 202,6 miliona EUR, što ako se izuzmu sredstva koja su u tekućoj godini opredijeljena za realizaciju projekta prioritetne dionice autoputa, predstavlja povećanje od 35 miliona EUR za ostale projekte.

Iz Vlade su pojasnili da su ta sredstva opredijeljena za realizaciju 294 kapitalna projekta.

Uzimajući u obzir projektovane prihode u narednoj godini, kao i planirane izdatke, očekuje se ostvarenje deficita budžetske potrošnje u iznosu od 5,9 odsto BDP-a, odnosno 366 miliona EUR.

“Budući da planirana otplata duga u narednoj godini iznosi 338 miliona EUR, očekuje se da će nedostajuća sredstva za narednu godinu iznositi 705 miliona EUR”, rekli su iz Vlade.

Navodi se da je Vlada utvrdila Predlog odluke o zaduživanju Crne Gore za narednu godinu.

Kako se pojašnjava, Odlukom je predviđeno da će za finansiranje nedostajućih sredstava država koristiti depozite i sredstva iz postojećih kreditnih aranžmana zaključenih u ranijem periodu, kao i sredstva iz novog zaduženja.

“Država se u narednoj godini može zadužiti do 600 miliona EUR za potrebe obezbjeđenja nedostajućih sredstava i stvaranja fiskalne rezerve, što će zavisiti od fiskalne rezerve koja će biti obezbijeđena u tekućoj godini”, saopšteno je iz Vlade.

