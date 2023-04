Podgorica, Vašington, (MINA-BUSINESS) – Vizija pokreta Evropa sad garantuje ubrzanje na putu reformi potrebnih za pristupanje Evropskoj uniji (EU), kao i eksponencijalnog ekonomskog razvoja Crne Gore, ocijenio je njegov predsjednik Milojko Spajić.

On se, tokom posjete Vašingtonu, sastao sa specijalnim izaslanikom Sjedinjenih Američkih Država (SAD) za Zapadni Balkan, Gabrielom Eskobarom, a osim sa američkim zvaničnicima, razgovarao je i sa mnogobrojnim čelnicima američkih fondova i korporacija.

Spajić je naveo da pokretanje programa, pa onda osnivanje pokreta Evropa sad, korespondira sa temama kojima se građani Crne Gore danas bave – temama civilizovanog, razvijenog svijeta kao što su životni standard, vladavina prava, školstvo, zdravstvo i sveukupni društveni napredak, za razliku od decenija propuštenih šansi i protraćenog vremena.

“Konstatovano je da je ključna podrška na tom putu od naših partnera iz SAD, koji će biti ekonomski aktivni više nego ikad, i koji su spremni da zajedničkim snagama transformišemo i ekonomski razvijemo Crnu Goru”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS