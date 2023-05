Više prevezenih putnika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prevoz putnika u prvom kvartalu u odnosu na isti period prošle godine bilježi rast u željezničkom, drumskom, lokalnom drumskom i saobraćaju na aerodromima.

Podaci Monstata pokazuju da rast prevezenih putnika u željezničkom saobraćaju iznosi 16,7 odsto, drumskom 6,6 odsto, lokalnom drumskom 32,4 odsto i prevozu putnika na aerodromima 78,4 odsto.

„Prevoz robe u prvom kvartalu u odnosu na isti prošlogodišnji period bilježi pad u željezničkom saobraćaju 33,7 odsto i ukupnom prometu robe u lukama 15,3 odsto, a rast u drumskom saobraćaju 14,7 odsto i kod prevoza robe na aerodromima 45,3 odsto“, navodi se u saopštenju.

Broj pretovarenih tona u lukama u prvom kvartalu u odnosu na isti kvartal prošle godine je manji 9,6 odsto, a izmanipulisanih 13,6 odsto.

Statističari su kazali da je broj registrovanih drumskih motornih i priključnih vozila u prvom kvartalu iznosio 58,64 hiljade što je 12,1 odsto više u odnosu na isti kvartal prošle godine.

„Broj prvi put registrovanih drumskih motornih i priključnih vozila u prvom kvartalu iznosio je 6,7 hiljada što je 60,9 odsto više u odnosu na isti kvartal prošle godine“, navodi se u saopštenju.

