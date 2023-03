Više od stotinu radnih mjesta u ponudi

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Više od stotinu radnih mjesta u Luštici Bay i hotelima The Chedi i Mamula Island biće predstavljeno na završnom sajmu zapošljavanja u petak, od deset do 16 sati.

Sajam će se, kako je saopšteno iz Luštice Bay, održati duž promenade u Marina naselju u Luštici Bay.

Za sve zainteresovane kandidate organizovan je besplatan prevoz iz Tivta, sa polaskom od stare autobuske stanice, kod Pošte u devet sati i 30 minuta, 11 sati i 30 minuta i 14 sati i 30 minuta.

Povratak sa parkinga Marine organizovan je u terminima u 11 sati, 13 sati i 16 sati.

„Sajam je finalna prilika za potencijalne kandidate da se susretnu sa timovima ovih poslodavaca i na licu mjesta saznaju sve o mogućnostima angažmana. Potrebno je da svi kandidati na sajam zapošljavanja donesu svoju radnu biografiju (CV) u štampanoj formi, u više primjeraka“, navodi se u saopštenju.

Radne pozicije su otvorene u sektorima hrane i pića, domaćinstvu, transportu, sektoru sporta i rekreacije, te organizacije događaja, odnosa sa klijentima i kvalitet i kontrolu.

Direktorka ljudskih resursa u Luštici Development, Olga Radović, kazala je da će svi kandidati imati priliku da saznaju više o planovima razvoja Luštice Bay, radu hotela The Chedi i planovima za predstojeću sezonu, te da apliciraju za radnu poziciju na licu mjesta.

„Broj zaposlenih, koji se znatno uvećava iz godine u godinu, ide u prilog činjenici da je kompanija Luštica Development visoko pozicionirana na listi ne samo najvećih, već i najpoželjnijih poslodavaca u Crnoj Gori. Sajam je i prilika da se lično uvjere u jedinstvenost Luštica Bay destinacije i uživaju u njenim sadržajima “, saopštila je Radović.

Hotel Mamula Island u predstojećoj sezoni nudi poslove u sektoru hrane i pića, na radnim mjestima konobara i pomoćnih radnika u kuhinji, odjeljenju domaćinstva potrebne su sobarice, radnici u vešeraju i na održavanju javnih površina a otvorene su i pozicije u sektoru logistike za radnike na prijemu robe.

Šef sektora ljudskih resursa Mamula Island, Bojana Filipović, kazala je da žele da oforme tim profesionalaca koji će personalizovano iskustvo hotelijerstva dovesti na potpuno novi nivo.

„U tom smislu želimo da proširimo tim novim licima sa iskustvom rada u ugostiteljstvu i hotelijerstvu luksuzne kategorije, kao i kandidatima za početne pozicije”, navela je Filipović.

Luštica Development i hoteli The Chedi i Mamula Island na crnogorsko tržište donose poslovnu praksu svjetskog renomea, nude mogućnost dugoročnog radnog angažmana, konkurentne zarade i rad u dinamičnom okruženju.

Informacije o radnim pozicijama dostupne su i na https://lusticabay.com/lustica-bay-sajam-zaposljavanja-u-pet-gradova/

