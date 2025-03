Više od 4,5 hiljada domaćinstava u Crnoj Gori već na putu energetske efikasnosti

Bijelo Polje, (MINA-BUSINESS) – Energetska efikasnost je ključni korak ka održivoj budućnosti Crne Gore, zbog čega je više od 4,5 hiljada domaćinstava već na putu da unaprijedi uštedu energije u svojim domovima, ocijenjeno je na događaju Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Stalna predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori, Ekaterina Paniklova, navela je da ulaganje u energetsku efikasnost znači ulaganje u bolji kvalitet života.

“Naš cilj je jasan – omogućiti svakom domaćinstvu pristup energetski efikasnim rješenjima. Kroz inovativne modele podrške i blisku saradnju sa institucijama, radimo na tome da energetska efikasnost postane dostupna svima“, rekla je Paniklova na događaju u Bijelom Polju koji je povodom Dana energetske efikasnosti, organizovao UNDP, u partnerstvu sa Delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori, Ministarstvom energetike i Fondom za zaštitu životne sredine (Eko-fond), uz finansijsku podršku Evropske unije.

Paniklova je, kako je saopšteno iz UNDP-a, rekla da je Program za podsticanje energetske efikasnosti u domaćinstvima dokaz kako zajednički napori institucija, međunarodnih partnera i lokalnih zajednica mogu direktno i pozitivno uticati na kvalitet života građana i građanki.

„UNDP je pouzdan partner Crnoj Gori u procesu zelene tranzicije. Naša ekspertiza, inovativni pristupi, saradnja i podrška na svim nivoima – od kreiranja politika do konkretnih investicija u održivi razvoj ostaje imperativ”, kazala je Paniklova.

Programom za podsticanje energetske efikasnosti u domaćinstvima, koji finansira EU, a uz podršku UNDP-a, sprovode Eko-fond i Vlada Crne Gore, investira se u unapređenje svakodnevnog života građana i građanki širom Crne Gore. Od zamjene prozora i termoizolacije do solarnih panela i energetski efikasnih sistema grijanja, ovaj Program omogućava građanima i građankama da uz finansijsku podršku smanje troškove, povećaju kvalitet života, utiču na poboljšanje kvaliteta vazduha i unutar prostorija i na otvorenom. Do sada je odobreno više od 2,5 hiljada prijava, a očekuje se da će se ovaj broj povećati u narednim mjesecima.

Ukupna vrijednost investicija u Program za podsticanje energetske efikasnosti procjenjuje se na više od 15 miliona EUR, čime se dodatno podstiče razvoj zelenih poslova i jača lokalna ekonomija. Kroz angažovanje 27 crnogorskih kompanija na izvođenju radova, doprinosi se povećanju zaposlenosti i unapređenju konkurentnosti preduzeća koja primjenjuju ekološki prihvatljiva rješenja.

Ovakve investicije doprinose održivom ekonomskom rastu, ubrzavaju zelenu tranziciju Crne Gore i smanjuju negativan uticaj na životnu sredinu.

EU je kroz Program za podsticanje energetske efikasnosti u domaćinstvima obezbijedila osam miliona EUR, uz dodatne finansijske doprinose Eko-fonda i opštine Pljevlja, čime je stvoren fond za podršku građanima koji žele da investiraju u energetsku efikasnost i unaprijede kvalitet života.

Ambasador EU u Crnoj Gori, Johan Satler, istakao je značaj energetske efikasnosti kao jednog od ključnih elemenata održivog razvoja i EU integracija.

“Crna Gora je dio EU inicijative Renovation Wave, transformativnog programa usmjerenog na modernizaciju javnih i stambenih objekata kako bi postali energetski efikasniji, udobniji i ekološki prihvatljiviji. U okviru nedavno usvojenog Plana rasta za Crnu Goru, poseban fokus stavljen je na obnovljive izvore energije i energetsku efikasnost, s ambicioznim ciljem renoviranja 200 hiljada kvadrata javnih objekata do kraja 2027. godine“, naveo je Satler.

On je kazao da će naredna faza proširiti te napore na stambene zgrade, unapređujući izolaciju i sisteme grijanja – pomažući hiljadama porodica da smanje troškove energije i poboljšaju kvalitet života.

Ministar rudarstva, nafte i gasa i rukovodilac rada Ministarstva energetike, Admir Šahmanović, osvrnuo se na značaj institucionalne podrške i nastavak ulaganja u ovu oblast.

“Naša vizija je jasna: Crna Gora kao energetski efikasna, konkurentna i ekološki odgovorna ekonomija, koja racionalno koristi resurse, smanjuje energetske troškove, otvara nova radna mjesta i unapređuje kvalitet života građana. Nastavićemo da ulažemo maksimalne napore u ovaj proces jer vjerujemo da samo zajedničkim radom možemo postići ambiciozne ciljeve i stvoriti stabilan, održiv i prosperitetan energetski sektor za generacije koje dolaze”, rekao je Šahmanović.

Predsjednik Opštine Bijelo Polje, Petar Smolović, naglasio je ulogu lokalnih zajednica u energetskoj tranziciji.

On je kazao da su u Bijelom Polju svjesni da energetska efikasnost nije samo trend, već neophodnost.

„Zato smo preduzeli konkretne korake ka održivim rješenjima. Kroz projekte unapređenja javne rasvjete, povećanja energetske efikasnosti u školama i institucijama, kao i podsticaje za domaćinstva i privredu, ugradnjom prečišćivača vazduha u javnim ustanovama, školama i vrtićima, filtera na kritičnim ložištima koja najviše zagađuju, podjelom energetski efikasnih klima uredjaja i izradom termo-izolacija na fasadama, pokazujemo da smo posvećeni stvaranju energetski održivog i zdravijeg Bijelog Polja”, naveo je Smolović.

Direktor Eko-fonda, Draško Boljević je na događaju predstavio rezultate Programa koji se sprovodi u saradnji sa UNDP-om, uključujući podatke o broju prijavljenih domaćinstava, vrstama sprovedenih mjera energetske efikasnosti i očekivanim uštedama energije.

„Projekti energetske efikasnosti donose koristi građanima – smanjujući troškove energije, privredi – povećavajući konkurentnost i otvarajući radna mjesta, životnoj sredini – smanjujući emisiju štetnih gasova. Eko-fond je implementaciona jedinica ovog značajnog projekta, ali i pokretač brojnih procesa u oblasti energetske efikasnosti, koji igraju ključnu ulogu u održivom razvoju“, rekao je Boljević.

Kroz ekspertsku diskusiju, na kojoj su učestvovali predstavnici Delegacije EU, UNDP-a, Ministarstva energetike, Eko-fonda, NLB banke i korisnik subvencije, analizirani su dosadašnji rezultati i definisani naredni koraci ka unapređenju energetske efikasnosti u Crnoj Gori.

Panelisti i panelistkinje su razgovarali o politikama, finansijskim instrumentima i ulozi lokalnih zajednica u energetskoj tranziciji, dok su građani i građanke koji su već iskoristili subvencije podijelili svoja iskustva, ističući koristi od mjera energetske efikasnosti – od smanjenja računa za struju i grijanje do značajnog poboljšanja komfora u domovima.

„UNDP će nastaviti da pruža podršku institucijama u jačanju kapaciteta i promovisanju energetske efikasnosti, što je ključni element u procesu EU integracija i postizanju ciljeva održivog razvoja“, zaključuje se u saopštenju.

