Više od 1,5 miliona EUR za programe namijenjene za 770 nezaposlenih

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ukupna sredstva za realizaciju četiri programa namijenjena nezaposlenima sa evidencije Zavoda za zapošljavanje (ZZZ) iznose više od 1,5 miliona EUR, a cilj je angažovanje njih 770.

Upravni odbor ZZZ donio je odluku o finansiranju četiri programa namijenjena nezaposlenima sa evidencije.

„Program Osposobljavanje za samostalan rad omogućava nezaposlenim osobama sticanje prvog radnog iskustva u skladu sa njihovim kvalifikacijama. Sa opredijeljenim sredstvima od 203,1 hiljadu EUR, očekuje se da će 100 nezaposlenih pronaći posao najkraće za šest meseci, čime će se povećati njihova zapošljivost i zaposlenost“, navodi se u saopštenju.

Program Podsticaji za zapošljavanje fokusira se na smanjenje dugoročne nezaposlenosti kroz subvencionisano zapošljavanje.

„Ukupna sredstva za program iznose 323,63 hiljade EUR, a cilj je zapošljavanje 70 nezaposlenih iz ciljnih grupa na period od 12 mjeseci“, dodaje se u saopštenju.

Program Direktno otvaranje radnih mjesta – javni rad socijalnog sadržaja usmjeren je na zapošljavanje posebno osjetljivih grupa nezaposlenih na privremenim poslovima od javnog interesa.

„Ovaj program ima opredijeljena sredstva od 500 hiljada EUR, s očekivanjem da će najmanje 170 osoba biti zaposlene na privremenim poslovima koji doprinose društvenoj zajednici“, rekli su iz ZZZ.

Kroz program Obrazovanje i osposobljavanje odraslih, koji je usmjeren na unapređenje zapošljivosti nezaposlenih sticanjem stručnih kvalifikacija, ključnih vještina ili ključnih kompetencija planira se uključivanje 429 osoba, a ZZZ će za tu namjenu izdvojiti 516,87 hiljada EUR.

„Realizacija programa aktivne politike zapošljavanje predstavlja značaj korak ka smanjenju nezaposlenosti i jačanju tržišta rada u Crnoj Gori“, poručili su iz ZZZ.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS