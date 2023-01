Veselin Pejović potražuje od supruge 9,5 miliona EUR

Podgrica, (MINA-BUSINESS) – Kompanija Uniprom, biznismena Veselina Pejovića, potražuje od njegove supruge Dubravke Pejović 9,5 miliona EUR, koji je u revizorskim dokumentima kompanije naveden kao dugoročni plasman.

Revizor navodi da je u pitanju dugoročno potraživanje i da dinamika plaćanja nije jasno definisana, ali je na cijeli izvještaj dao pozitivno mišljenje, pišu Vijesti.

Skupština je krajem prošle godine usvojila izmjene zakona o dobiti pravnih lica kojim se uvodi porez na pozajmice koje firme daju fizičkim licima.

Predstavnici Ministarstva finansija su ranije kazali da postoje slučajevi da vlasnik preduzeća pozajmljuje novac firme sebi ili povezanim licima, da stalno produžava rokove i tako izbjegava da plati porez na dobit. Oni nijesu navodili nazive firmi, osim da ima nekih od najbogatijih biznismena.

Iz Uniproma su na pitanje Vijesti da pojasne ove transkacije i da li je riječ o oporezovanom novcu, odgovorili da nije riječ o pozajmici, već da je Uniprom 2015. godine prodao Uniprom hotele Dubravki Pejović za 12,3 miliona EUR sa rokom plaćanja od 30 godina, kao i da su tada platili sve poreze koji su bili obavezni.

U međuvremenu je ovo potraživanje 2017. godine cesijom preneseno na drugu firmu iz iste poslovne grupe Uniprom metali koji su od Dubravke Pejović 2018. godine potraživali 11,7 miliona. Ugovor o cesiji je 2020. godine raskinut, pa Uniprom ponovo preuzima ovo potraživanje na sebe.

Prema podacima iz registra, Veselin Pejović u decembru prošle godine postaje vlasnik Uniprom hotela umjesto supruge Dubravke Pejović, ali ona i dalje ima dug od 9,5 miliona EUR prema Unipromu.

Uniprom je u maju 2021. godine promijenio vlasnika, pa je sada upisan Stevan Pejović, dok je Veselin Pejović ostao direktor.

Osnivač i prvi vlasnik Uniprom hotela bio je Uniprom Nikšić, koji je dana 25. maja 2015. godine unio kapital u iznosu od 12,3 miliona EUR kao nenovčani i jedan euro kao novčani dio kapitala. U pitanju je izdvajanje hotela Budva iz firme Uniprom i po procjeni je unesen kao osnivački kapital u tu firmu.

Ugovorom o prenosu udjela od 28. maja 2015. godine i aneksom od 5. juna iste godine Dubravka Pejović postaje vlasnik 100 odsto udjela firme Uniprom hoteli, a Veselin Pejović izvršni direktor.

Prilikom prodaje 100 odsto udjela Uniprom hotela Dubravki Pejović, prodajna vrijednost je bila 12,3 miliona EUR, koliko iznosi i kapital, pa prema tome ovdje se ne radi ni o kakvom kapitalnom gubitku ili dobitku, kao ni o porezu na dobit, niti o bilo kakvoj pozajmici.

Radi se o prodaji 100 odsto udjela, a u aneksu je navedeno da je rok otpate 30 godina. Najveći izvor otplate je dividenda Uniprom hotela, o čemu je donesena i odluka, naveli su iz Uniproma u odgovoru Vijestima.

Kazali su da na 31. decembar potraživanja Uniproma od Dubravke Pejović iznose skoro 9,5 miliona EUR.

”Napominjemo da su prilikom tog pravnog posla obračunati i isplaćeni svi pripadajući porezi koji su u obavezi prema državi. Napominjemo da smo u skladu sa zakonom obaveznici revizije, kao i da su nam rezultati revizorskog izvještaja uvijek pozitivni. Kompanija smo koja strogo vodi računa da sve zakonima propisane obaveze ispoštujemo, što potvrđuju i zapisnici Uprave prihoda i carina. Nalazimo se na njihovoj bijeloj listi kao redovne poreske platiše”, naveli su iz Uniproma.

