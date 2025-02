Veliko interesovanje za crnogorsku turističku ponudu na Sajmu turizma u Banja Luci

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Učešće Crne Gore na Sajmu turizma u Banja Luci pokazalo je da postoji veliko interesovanje za crnogorsku turističku ponudu, pa će Nacionalna turistička organizacija (NTO) u narednom periodu nastaviti sa intezivnim promotivnim aktivnostima na tržištu Bosne i Hercegovine (BiH).

Kako je saopšteno iz Nacionalne turističke organizacije (NTO), oni su u saradnji sa Ministarstvom turizma i lokalnim turističkim organizacijama, predstavili ponudu za ljetnju sezonu, bogat kalendar manifestacija, aktivni turizam, gastro specijalitete i turističke novitete.

Sajam je otvorio državni sekretar u Ministarstvu turizma, Vuk Žižić, koji je istakao značaj događaja i regionalne saradnje.

“Crna Gora na ovogodišnjem sajmu nastupa kao zemlja partner čime se potvrđuju naše snažne veze na ekonomskom, kulturnom i posebno ističem, na turističkom nivou”, rekao je Žižić.

On je rekao da na sajmu žele da predstave kompletnu ponudu Crne Gore – od prelijepih plaža i modernih smještajnih kapaciteta, preko bogatog kalendara manifestacija, do autentične gastronomske ponude i mogućnosti za aktivni odmor u planinama, rijekama i nacionalnim parkovima.

“Naša obala i planine, jezera i rijeke, naši festivali i kulturna baština, naši ukusi i mirisi – sve to zajedno čini Crnu Goru jedinstvenom destinacijom koju vrijedi posjetiti”, poručio je Žižić.

Posjetioci sajma, kako se navodi, imali su priliku da degustiraju tradicionalne crnogorske specijalitete, poput pršuta, sira, ruštula i vina, dok su promotivni materijali dodatno približili ljepote Crne Gore.

“Oduševljen sam ukusima kojim nas je Crna Gora dočekala. Ovo ljeto ću provesti u vašoj zemlji i ne vraćam se u Banja Luku bez crnogorskog pršuta i sira”, rekao je jedan od posjetilaca sajma.

Građani BiH su bili zainteresovani i za ponudu aktivnog odmora, nacionalne parkove i sjever zemlje.

“Bila sam u Crnoj Gori više puta, ali me vaša ponuda podsjetila koliko toga još imam da otkrijem”, dodala je posjetiteljka sajma.

Navodi se da su posebnu atmosferu na crnogorskom štandu donijeli Gradska muzika Budva i klapa Castel Nuovo, koji su nastupima oduševili prisutne i dodatno doprinijeli autentičnom doživljaju.

Osim toga, folklorno društvo Kulturno-informativnog centra “Budo Tomović” prikazalo je tradicionalne igre i nošnje, donoseći duh crnogorske kulture.

Tokom sajma državni sekretari u Ministarstvu turizma Žižić i Petar Drašković sastali su se sa predsjednikom Vlade Republike Srpske Radovanom Viškovićem, predsjednicom Pokrajinske vlade Vojvodine Majom Gojković.

Žižić i Drašković su se, kako se dodaje, sreli i sa ministrom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara, Stašom Košarcem i ministrom trgovine i turizma Republike Srpske, Denisom Šulićem.

“Učešće Crne Gore na ovom sajmu pokazalo je da postoji veliko interesovanje za crnogorsku turističku ponudu, pa će NTO u narednom periodu nastaviti sa intezivnim promotivnim aktivnostima na tržištu BiH”, kaže se u saopštenju.

Osim NTO, na sajmu ponudu predstavljaju i strateški partner One Montenegro, lokalne turističke organizacije Budve, Herceg Novog, Bara, Podgorice i Nikšića.

