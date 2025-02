Veliki trgovinski lanci pod lupom AZK-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Veliki trgovinski lanci su zbog sumnje da su visoke cijene plod dogovora, pod lupom Agencije za zaštitu konkurencije (AZK), koja će, ukoliko se to ispostavi, odmah reagovati, saopštio je predsjednik Savjeta te institucije, Dragan Damjanović.

„Ako su visoke cijene u velikim trgovinskim lancima plod dogovora, a ne konkurentskog nadmetanja, AZK će efikasnom primjenom zakona to odmah sankcionisati, baš kao što je to bio slučaj sa mobilnim operaterima, kojima zbog kartelskog dogovora prijeti višemilionska novčana kazna“, rekao je Damjanović.

On je dodao da AZK s velikom pažnjom analizira novonastalu situaciju izazvanu visokim cijenama.

„Pozivamo građane da, ukoliko posjeduju bilo kakvu informaciju koja potvrđuje da je u pitanju protivzakonit dogovor, dokaze odmah pošalju Agenciji“, naveo je Damjanović.

On je podsjetio da AZK ne može određivati visinu cijene i marže, niti ima status regulatora, ali ima veoma bitnu kontrolnu ulogu, koja štiti tržište od zloupotrebe dominatnog položaja i zabranjenih sporazuma.

„Uzimajući u obzir činjenicu da smo na kraju dana svi samo obični građani, želimo da vjerujemo da je zaštita potrošača zajednički cilj državnih institucija, ali i svih učesnika na tržištu“, poručio je Damjanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS