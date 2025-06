Veliki potencijal za sprovođenje razvojnih projekata

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora posjeduje veliki potencijal za sprovođenje brojnih razvojnih projekata, ocijenio je šef kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u Crnoj Gori, Remon Zakaria.

On je na sastanku sa ministarkom javnih radova, Majdom Adžović razgovarao o aktuelnim i budućim projektima EBRD-a, koji je jedan od najvažnijih finansijskih partnera u realizaciji ključnih razvojnih inicijativa u Crnoj Gori.

Adžović je upoznala Zakariju sa ključnim ciljevima i nadležnostima novoformiranog Ministarstva javnih radova, naglašavajući njegovu posvećenost ubrzanju infrastrukturnog razvoja, unapređenju međusobne povezanosti i podršci ekonomskom rastu, što su teme na kojima se podudaraju ciljevi Vlade i EBRD.

“Sastanak je bio povod za diskusiju povodom potencijalnog jačanja kapaciteta za efikasnu realizaciju projekata, čime bi se obezbjedio koordinisan, transparentan i dinamičan pristup sprovođenju infrastrukturnih i razvojnih inicijativa”, navodi se u saopštenju resornog Ministarstva.

EBRD, uz podršku Evropske unije, realizuje značajne infrastrukturne investicije u Crnoj Gori – 24 obrazovne ustanove širom zemlje, kao i tri bolnice. Ove inicijative direktno doprinose modernizaciji infrastrukture, kao i jačanju javnih usluga.

Zakaria je rekao da je zadovoljan dosadašnjom saradnjom i naglasio da Crna Gora posjeduje veliki potencijal za sprovođenje brojnih razvojnih projekata.

On je ujedno izrazio očekivanje da će u narednom periodu doći do snažnijeg institucionalnog zamaha u realizaciji započetih inicijativa, sa fokusom na dinamiku, kontinuitet i efikasnost, čime bi se dodatno osnažila saradnja sa EBRD-om i iskoristile razvojne prilike koje stoje na raspolaganju zemlji.

