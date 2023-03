Veliki broj građa se informisao o ponudi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Manifestacija pod nazivom Dani Nacionalnih parkova, koja se održava danas u Tržnom centru Big Fashion u Podgorici, okupila je veliki broj građana koji su mogli da se informišu o ponudi nacionalnih parkova i aktivnom odmoru.

Za najmlađe su organizovane i edukativne aktivnosti, a prezentovane su i vještine i stvaralaštvo dijela predstavnika lokalnih zajednica sa prostora NPCG.

Direktor Nacionalnih parkova, Vladimir Martinović, kazao je da pored toga što se ovim dešavanjem želi inicirati osmišljavanje sveobuhvatnije promotivne strategije, namjera je i da se ukaže na važnost edukativnog i turističkog segmenta Nacionalnih parkova, prenosi CGNews.

“Upravljanje zaštićenim područjima predstavlja specifičan i složen proces koji saradnjom svih nadležnih institucija i organizacija doprinosi ostvarivanju najboljih rezultata u realizaciji aktivnosti definisanih našim strateškim dokumentima. Isto tako svjesni smo i brojnih izazova koji su ispred Nacionalnih parkova Crne Gore, ali smo istovremeno i čvrsto opredijeljeni da na te izazove odgovorimo i unaprijedimo sistem zaštite prirode”, rekao je Martinović.

On je podsjetio da kampanja Stop krivolovu koja je počela 15. marta i traje do polovine maja već daje dobre rezultate zahvaljujući efikasnoj saradnji nadležnih institucija i savjesnih građana.

“Iskoristio bih priliku da uputim još jedan apel građanima da poštuju period zabrana izlova ribe , pravila ponašanja u zaštićenim područjima, kao i da sve nezakonite radnje i aktivnosti blagovremeno prijave nadležnim subjektima”, kazao je Martinović.

On je naveo i da je to preduzeće u prethodnom periodu imalo i intenzivne promotivne aktivnosti u saradnji sa NTO i turističkom privredom jer Nacionalni parkovi, kao jedna od značajnijih turističkih atrakcija u regiji, nude raznovrsne mogućnosti za domaće i inostrane posjetioce.

Direktorica Turističke organizacije Bar, Nikoleta Nikčević, rekla je da su u prethodnom periodu nastupili na velikom broju sajmova gdje je vladalo veliko interesovanje za Skadarsko jezero i sve aktivnosti koje ono pruža.

“Izuzetno veliko interesovanje turista za ponudu na Skadarskom jezeru imali smo na sajmovima u Njemačkoj i Austriji ali i ostalim zemljama Zapadne Evrope”, kazala je Nikčević.

Iz najmlađe turističke organizacije, Opštine Tuzi, ističu da im je plan u narednom periodu valorizacija potencijala NP Skadarsko jezero koji pripada njihovoj opštini.

Direktorica TO Tuzi, Leonora Dedivanović, rekla je da im je u planu da naprave Centar za posjetioce i valorizujemo i ovu stranu Skadarskog jezera koja osim krstarenja jezerom i posmatranja ptica krije i veliko kulturno bogatstvo.

„U planu je da se krajem maja održi jedan festival ribe“, kazala je Dedivanović.

Posjetioci će tokom dva dana trajanja manifestacije na izložbenim štandovima imati priliku da vide i kupe proizvode dijela lokalnih proizvođača sa prostora nacionalnih parkova, ali i da kupe promotivne godišnje ulaznice za neograničen broj ulazaka u svih pet NPCG po promotivnoj cijeni od 13,5 EUR.

Osmišljeni su i sadržaji za najmlađe, kao što su edukativne radionice i pitalice, sa ciljem upoznavanja djece sa prirodnim vrijednostima zaštićenih područja.

(kraj) sam/jlb

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS