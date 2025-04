Većina stanova izgrađena od blokova

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori je, prema podacima sa popisa sprovedenog 2023. godine, popisano 285,73 hiljade stanova za stalno stanovanje, sa ukupnom površinom od 21,92 miliona kvadrata.

Od ukupnog broja stanova za stalno stanovanje u Crnoj Gori, kod 179,48 hiljada, ili 62,8 odsto, spoljni zidovi izgrađeni su isključivo ili pretežno od blokova.

“Kod 48,99 hiljada, ili 17,1 odsto stanova, spoljni zidovi su izgrađeni od cigle, kod 24,74 hiljade, ili 8,7 odsto od kamena, dok su kod 29,9 hiljada, ili 10,5 odsto stanova spoljni zidovi isključivo ili pretežno izgrađeni od ostalih materijala”, navodi se u saopštenju Monstata.

Za 2,63 hiljade, ili 0,9 odsto stanova, nema podataka o materijalu spoljnih zidova zgrade/kuće.

Od ukupnog broja stanova za stalno stanovanje u Crnoj Gori, najveći broj stanova, njih 124,48 hiljada, ili 43,6 odsto, se nalazi u prizemlju, dok se najmanji broj stanova, 340 ili 0,1 odsto, nalazi u podrumu.

Od ukupnog broja stanova za stalno stanovanje u Crnoj Gori, najveći broj stanova izgrađen je u vremenskom periodu od 1981. do 2000. godine, dok je najmanje izgrađeno u periodu od 1919. do 1945.

