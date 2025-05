Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pad indeksa i veći promet obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je Svjetska banka (SB) objavila da bi Crna Gora u ovoj godini trebalo da ostvari ekonomski rast od tri odsto, vođen prvenstveno privatnom potrošnjom i investicijama.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija na Montenegroberzi, MNSE10, pao je neznatno na 1.167,49 poena, a MONEX na 17.428,16 bodova.

Promet je, u skraćenom trgovanju zbog praznika, iznosio 44,93 hiljade EUR i bio je 2,2 puta veći od prošlosedmičnog.

“Crna Gora je, nakon pandemije, ostvarila snažan rast, koji je u prošloj godini usporio na tri odsto, ali se očekuje da će, u okruženju globalnih neizvjesnosti, i u ovoj godini ostati na istom nivou”, navodi se u objavljenom Redovnom ekonomskom izvještaju SB za Zapadni Balkan.

Iako će privremeno gašenje Termoelektrane (TE) Pljevlja povećati uvoz električne energije, očekuje se da će više realne neto plate, rast kredita i solidan učinak tržišta rada, održati ekonomski zamah.

Cijene akcija kotorskog Autoremonta pale su 20 odsto na osam EUR, a Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) blago na 1,19 EUR.

Dionice Elektroprivrede (EPCG) smanjene su blago na 5,36 EUR. Iz EPCG je saopšteno da su projekti EPCG 3000+/500+ i 5000+ u periodu od 1. aprila prošle godine do kraja marta donijeli ukupnu dobit potrošačima od 4,96 miliona EUR.

Iz EPCG je saopšteno da je do sada uključeno preko sedam hiljada korisnika, a za 6,29 hiljada su urađeni atesti, odnosno već proizvode električnu energiju. Ukupna proizvodnja u periodu od 1. aprila prošle godine do kraja marta ove godine iznosila je 48,68 miliona kilovat sati (kWh).

„Ovi rezultati donijeli su ukupnu dobit potrošačima od 4,96 miliona EUR, što predstavlja prosječnu godišnju uštedu od 788,41 EUR po potrošaču“, navodi se u saopštenju.

Porasle su akcije Solane “Bajo Sekulić” 0,8 odsto na 1,33 EUR i Luke Bar neznatno na 33,1 cent.

Dionice Crnogorskog Telekoma ostale su na prošlosedmičnih 2,35 EUR, Instituta “Simo Milošević” na 58 EUR, a Hipotekarne banke na 9,55 EUR.

Akcije Jugopetrola zadržale su se na prošlosedmičnih 14,85 EUR. Akcionari Jugopetrola trebalo bi da na redovnoj Skupštini 4. juna donesu odluku o raspodjeli dobiti za prošlu godinu. Na dnevnom redu je i usvajanje finansijskih sa izvještajem nezavisnog revizora za prošlu godinu.

Sedmicu su obilježili podaci Ministarstva finansija da su budžetski prihodi na kraju prvog kvartala zabilježili kontinuirani trend rasta, te je za prva tri mjeseca prihodovano 580,4 miliona EUR ili 7,3 odsto procijenjenog bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Iz Ministarstva finansija je saopšteno da je to 4,7 miliona EUR više u odnosu na isti period prethodne godine.

“Najznačajniji rast zabilježen je kod poreza na dodatu vrijednost, koji je ostvaren u iznosu od 282,3 miliona EUR, što je 11,9 odsto više u odnosu na isti period prošle godine. Značajan rast, između ostalog, dominantno je rezultat rasta ekonomske aktivnosti, investicija, kao i smanjenja sive ekonomije”, navodi se u saopštenju.

Sedmicu je obilježila i informacija da je crnogorski predsjednik, Jakov Milatović, potpisao Zakon o potvrđivanju Sporazuma o ekonomskoj saradnji između vlada Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), dok je Skupštini na ponovno odlučivanje vratio onaj o saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina.

“Kada je u pitanju Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina između vlada dvije zemlje, Milatović je vratio ovaj zakon na ponovno odlučivanje Skupštini. Razlozi za ovakvu odluku predsjednika sadržani su u brojnim otvorenim pitanjima koja se tiču predmetnog Sporazuma, a na koja javnost nije dobila adekvatne odgovore od Vlade”, navodi se u saopštenju iz Službe predsjednika Crne Gore.

Glavne primjedbe odnose se na odstupanja od ustavnih određenja koja se tiču obezbjeđivanja slobodne konkurencije i ravnopravnog položaja na tržištu, kao i na suspendovanje primjene crnogorskog zakonodavstva koje se odnosi na javne nabavke, javne tendere i državnu imovinu pri čemu se, dodatno, predviđa da će i ostatak crnogorskog zakonodavstva biti podložan izmjenama u cilju implementacije Sporazuma.

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) pozvala je poslanike da odbiju usvajanje Sporazuma sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima dok se u njega ne ugrade antikorupcijske klauzule i precizni mehanizmi za sprečavanje pranja novca.

“Iako je režim formalno smijenjen prije gotovo pet godina, ključni kadar koji je u prošlosti prikrivan, zataškavan ili bio dio struktura koje su tolerisale upliv organizovanog kriminala i korupcije, i dalje odlučuje o najvažnijim bezbjednosnim i finansijskim pitanjima u državi”, navodi se u saopštenju.

