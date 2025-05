Veći promet na Montenegroberzi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Neznatan rast indeksa i veći promet obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) snizila prognozu ovogodišnjeg rasta crnogorske ekonomije na 2,6 odsto.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija na Montenegroberzi, MNSE10, porastao je neznatno na 1.165,41 poen. I MONEX je ojačao na 17.396,05 bodova.

Promet je iznosio 78,46 hiljada EUR i bio je 2,7 puta veći od prošlosedmičnog.

Iz EBRD-a su rekli da je to 0,3 odsto niže u odnosu na februar, kada je EBRD prognozirala rast ekonomije 2,9 odsto.

U najnovijem izvještaju, u koji je agencija Mina-business imala uvid, EBRD za narednu godinu predviđa rast crnogorske ekonomije 2,7 odsto, što je takođe 0,3 odsto niže u odnosu na februar, kada se očekivao rast od tri odsto.

Crnogorska ekonomija je, prema procjeni EBRD-a, u prošloj godini ojačala tri odsto.

Akcije Plantaža jačale su 4,7 odsto na 18 centi i Jugopetrola 1,7 odsto na 15 EUR.

Slabile su dionice Crnogorskog Telekoma i Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) 0,9 odsto na 2,3 EUR odnosno 1,16 EUR.

Akcije Elektroprivrede (EPCG) zadržale su se na prošlosedmičnih 5,36 EUR. Iz kompanije je saopšteno da prosječan aprilski račun za električnu energiju za domaćinstva na nivou Crne Gore, ukoliko se izuzmu neočitana mjerna mjesta u objektima koji nijesu stalno nastanjeni, iznosi 32,15 EUR.

“Domaćinstva na Žabljaku bilježe najnižu prosječnu potrošnju u vrijednosti od 20,38 EUR, dok je najveća prosječna potrošnja prethodnog mjeseca očitana u Tivtu, gdje su domaćinstva u prosjeku potrošila električne energije u vrijednosti od 39,44 EUR”, navodi se u saopštenju EPCG.

Dionice Hipotekarne banke i Port of Adria zadržale su se na prošlosedmičnih 9,55 EUR odnosno 27 centi.

Vlada je ove sedmice usvojila Plan restrukturiranja Instituta „Simo Milošević“, kojim se definišu konkretne mjere potrebne za dugoročnu održivost te ustanove i njeno dalje poslovanje u skladu sa savremenim ekonomskim i zdravstvenim standardima.

Iz Vlade su saopštili da je analiza trenutnog stanja Instituta pokazala da su iscrpljene sve druge tržišne mogućnosti i da je neophodna državna intervencija kako bi se osigurala njegova dugoročna održivost i očuvala njegova funkcija od opšteg ekonomskog interesa.

Plan restrukturiranja, kako su rekli, zasnovan je na nekoliko ključnih principa, od kojih je prvi i osnovni princip očuvanje Instituta Igalo kao ključne zdravstvene ustanove u Crnoj Gori, koja ima značajnu ulogu ne samo u zdravstvenom sistemu zemlje, već i u segmentu zdravstvenog turizma.

Sedmicu je obilježila i informacija da je na tender za izradu glavnog projekta i izvođenje radova na drugoj dionici auto-puta od Mateševa do Andrijevice stiglo deset ponuda, saopštio je Vijestima izvor upućen u postupak.

Tender za drugu dionicu auto-puta raspisan je 28. februara na sajtu EBRD-a i trebalo je da traje do 29. aprila, ali je produžen do 14. maja.

Kompanije koje ulaze u sastav berzanskog indeksa MNSE10, njih deset, ostvarile su na kraju prošle godine neto dobitak od 67,68 miliona EUR, pokazuju podaci Montenegroberze.

Neto dobit deset takozvanih blue chip kompanija, koje ulaze u sastav indeksa MNSE10, na kraju 2023. godine iznosila je 110,21 milion EUR.

Neto rezultat tih kompanija je na kraju prošle godine u poređenju sa krajem 2023. pao 38,59 odsto.

Najveći rast neto rezultata u prošloj godini, u odnosu na uporedni period, zabilježile su Plantaže, Napredak Kotor i Hipotekarna banka.

Najveću apsolutnu neto dobit prošle godine ostvarili su CGES sa 24,83 miliona EUR, Hipotekarna banka 18,46 miliona i Elektroprivreda 10,96 miliona EUR.

