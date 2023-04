Veći prihodi i rast korisnika uprkos štrajku dijela zaposlenih

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski Telekom je u prvom kvartalu ostvario veće prihode, EBITDA-u i operativnu dobit, kao i rast korisničke baze postpejd, pripejd korisnika i solidne rezultate u fiksnom internetu i televiziji u poređenju sa istim prošlogodišnjim periodom.

Telekom je na kraju marta imao aktivnih devet odsto više postpejd korisnika u odnosu na isti kvartal prošle godine, a broj aktivnih pripejd kartica bio je čak 40 odsto viši u istom periodu.

“Broj korisnika na optici porastao je 16 odsto, dok je ukupan broj širokopojasnih priključaka porastao dva odsto. Zabilježen je i rast broja korisnika TV usluga pet odsto”, navodi se u saopštenju.

Rast ukupnih prihoda od 7,5 odsto u odnosu na prethodnu godinu uslovljen je boljim rezultatima u maloprodaji i veleprodaji. Operativna dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA), nakon najma i isključujući posebne uticaje rasla je 4,3 odsto iz godine na godinu, dok je neto dobit iznosila 1,7 miliona EUR.

“Crnogorski Telekom je krajem marta okončao štrajk dijela zaposlenih koji je obilježio period od 15. novembra prošle godine do 30. marta”, podsjetili su iz kompanije.

Oni su naveli da štrajk jeste bio period u kojem su propuštene određene komercijalne prilike, ali i da je velika većina zaposlenih kompanije vrijedno radila tokom cijelog perioda kako bi se nastavio trend komercijalnog rasta, i tehnološki razvoj Telekoma, što se vidi i po rezultatima.

Izvršni direktor Crnogorskog Telekoma, Stjepan Udovičić, kazao je da je prvi kvartal ove godine početak treće godine uzastopnog rasta nakon covid-19 pandemije.

“Ovaj naš uspjeh i poslovni rast utemeljeni su na ponovno pokrenutim investicijama u mobilnu i fiksnu infrastrukturu, ponovnom i vraćenom fokusu na komercijalne aktivnosti, a u posljednje vrijeme i energiji uloženoj na automatizaciju poslovanja i digitalizaciju korisničkih i internih procesa”, naveo je Udovičić.

U Telekomu se, kako je ocijenio, polako stvara kritična masa ljudi koji razumiju uticaj koji informacione tehnologije mogu imati na transformaciju poslovanja kompanije kao što je njihova, i to u dijelu poboljšanja i ubrzanja pružanja usluga njihovim korisnicima ali i u načinu na koji svakodnevno rade jedni s drugima.

Crnogorski Telekom je u prvom kvartalu lansirao prvi digitalni postpejd proizvod u Crnoj Gori koji novim korisnicima Telekoma omogućava značajno lakši način aktivacije – potpuno bez odlaska u T-Centar.

Crnogorski Telekom danas i zvanično ima najveću i najbržu 4G i 5G mobilnu mrežu u Crnoj Gori, kako je kazao, a proces modernizacije radio pristupne mreže se nastavlja kako se primiče turistička sezona.

„Takođe, nedavno smo lansirali i komercijalnu 5G mrežu na visokim frekvencijama, čime smo nastavili da razvijamo ovaj pionirski projekat u zemlji. Osim toga, pripremili smo našu mobilnu mrežu za pružanje glasovnih usluga u cloud okruženju, što je između ostalog omogućilo i spremnost za prelazak na VoLTE – novu tehnologiju za još bolje iskustvo korisnika prilikom obavljanja poziva, što je tek početak ove transformacije”, rekao je Udovičić.

On je naveo da tako privode kraju veoma kompleksan projekat koji je u Telekomu započet prije dvije godine, i koji za cilj ima modernizaciju platformi za pružanje govornih usluga, kako bi bile spremne za budućnost.

Telekom nastavlja sa svojom misijom fokusa na korisničko iskustvo i gigabitne mreže nove generacije.

„U tom procesu neumorno radimo da isporučimo neophodnu visoku vrijednost za naše korisnike, zaposlene, naše vlasnike odnosno akcionare i širu zajednicu u kojoj poslujemo. Zato želim u ime Telekoma zahvaliti svima koji su nas podržali u prethodnih nekoliko mjeseci, u periodu u kojem smo uz izazove isporučili jedan više nego fer kvartal. Pred nama su zanimljiva i uzbudljiva vremena”, zaključio je Udovičić.

