Veća vrijednost izvršenih građevinskih radova

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vrijednost izvršenih građevinskih radova u prvom kvartalu ove godine veća je 1,5 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period, pokazuju podaci Monstata.

Vrijednost izvršenih građevinskih radova u prvom kvartalu je 12 odsto manja u odnosu na četvrto prošlogodišnje tromjesečje.

“Izvršeni efektivni sati ostvareni na gradilištima u prvom kvartalu veći su 0,7 odsto u odnosu na isti period prošle godine”, navodi se u saopštenju.

Izvršeni efektivni sati su 2,8 odsto manji u odnosu na četvrti kvartal.

