Veća površina korišćenog poljoprivrednog zemljišta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Korišćeno poljoprivredno zemljište u prošloj godini iznosilo je 263,52 hiljade hektara, što je 3,9 odsto više u odnosu na 2022, pokazuju preliminarni podaci Monstata.

Statističari su kazali da u ukupnom korišćenom poljoprivrednom zemljištu preovladavaju površine višegodišnjih livada i pašnjaka sa učešćem od 94,6 odsto, dok su oranice zastupljene sa 2,7 odsto, stalni zasadi dva odsto i okućnice 0,7 odsto.

“U odnosu na 2022. godinu površina višegodišnjih livada i pašnjaka bilježi rast od četiri odsto, oranica 5,8 odsto, dok se pad bilježi kod stalnih zasada 2,8 odsto i okućnica 0,8 odsto”, navodi se u saopštenju.

Ukupna proizvodnja kukuruza za zrno u prošloj godini iznosila je 3,17 hiljada tona, što je 12,5 odsto više u odnosu na 2022. godinu.

Povećanje proizvodnje bilježe i paprika 1,3 odsto, krastavac 3,7 odsto, lubenice 6,4 odsto i dinje 3,6 odsto.

“U odnosu na 2022. godinu povećana je ukupna proizvodnja mandarine 3,1 odsto, dok se smanjila proizvodnja šljive, jabuke, kruške, breskve i masline”, precizirali su iz Monstata.

Ukupna proizvodnja grožđa u prošloj godini smanjena je 23,1 odsto u odnosu na 2022.

