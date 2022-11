Veća potrošnja naftnih derivata

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ukupna finalna potrošnja naftnih derivata u Crnoj Gori u prošloj godini iznosila je 408,2 hiljada tona i bila je 23,6 odsto veća u odnosu na 2020, saopšteno je iz Monstata.

Statističari su kazali da je od toga u sektoru saobraćaja utrošeno 296,9 hiljada tona, a u oblasti industrije 63,6 hiljada tona.

“U ostalim sektorima utrošeno je 15,2 hiljada tona, dok je ne-energetska potrošnja iznosila 32,5 hiljada tona”, navodi se u saopštenju.

U ukupnoj finalnoj potrošnji naftnih derivata u prošloj godini saobraćaj je učestvovao sa 72,7 odsto, industrija 15,6 odsto, ostali sektori 3,7 odsto, dok je učešće ne-energetske potrošnje iznosilo osam odsto.

Uvoz naftnih derivata u Crnoj Gori u prošloj godini iznosio je 420,9 hiljada tona.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS