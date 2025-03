Važno zadovoljstvo turista i lokalnog stanovništva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je atraktivna destinacija, ocijenila je ministar turizma, Simonida Kordić i dodala da je važno zadovoljstvo kako turista, tako i lokalnog stanovništa, jer od toga zavisi i krajnji utisak o zemlji.

Kordić je, u okviru ITB Berlin 2025, učestvovala na Ministarskom samitu, posvećenom poboljšanju investicionog ambijenta i oblikovanju budućnosti, gdje je poručila da takve investicije imaju jedinstvenu sposobnost da podstiču stabilnost i mir stvaranjem ekonomskih mogućnosti, te jačanjem prekogranične saradnje i društvene kohezije.

„Ideja nije da uništimo ono što nudimo turistima. Dakle, cilj je da sačuvamo autentično i prijatno iskustvo. S obzirom na to da, kao i ostale mediteranske zemlje, prepoznajemo da u špicu ljetnje sezone je izazov sačuvati ove prednosti, kao nadležni resor, trudimo se da stimulišemo širenje sezone i van ovih mjeseci“, rekla je Kordić.

Ona je navela da Crna Gora posjeduje nevjerovatne potencijale van obalnog područja, na primjer u zaleđu i na sjeveru, gdje rade na podsticanju aktivnog i turizma zasnovanog na uživanju u prirodi.

Događaj je okupio preko 20 visokih predstavnika država i međunarodnih organizacija, kako bi raspravljali na teme Investicije u turizmu kao pokretač stabilnosti i mira i Javno-privatna partnerstva za pojačana ulaganja u turizam. Riječ je o platformi koju organizuje ITB Berlin i UN Tourism, a na kojoj se istražuju rješenja, zasnovana na investicijama u turizmu, za ekonomsku otpornost, mir i održivost.

„Svi dijelimo slične izazove, bilo da je riječ o maloj ili velikoj ekonomiji. Turizam je najdemokratičnija industrija, što znači da svi koji žele, mogu učestovati u njoj. To ohrabruje ljude, naročito ranjive kategorije, i podstiče jedinstvo. Turizam je zato sjajna grana, gdje doprinoseći joj, rastete i vi“, navela je Kordić.

Ona je dodala, odgovarajući na pitanja zajedno sa globalnim turističkim liderima, i da najteža vremena stvaraju prilike za promjene, gdje svi zajedno možemo graditi ljepši svijet.

Kordić se prethodno, na marginama Sajma turizma, sastala i sa izvršnim direktorom Evropske komisije za putovanja (ETC) Eduardom Santanderom, ali i sa ministrom ekonomije, energije i turizma Luksemburga Lex Delesom.

Na sastancima je bilo riječi o unapređenju avio povezanosti, te jačanju dalje saradnje sa Crnom Gorom.

