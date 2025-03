Važan korak u unapređenju pomorske infrastrukture

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Marina Bar predstavlja značajan potencijal za razvoj turizma, ali i pomorske privrede u cjelini, saopštio je ministar pomorstva Filip Radulović.

On je, prilikom posjete Marini Bar, jednom od ključnih objekata na pomorskoj mapi Crne Gore, koja ima veliki potencijal za razvoj turizma i pomorske privrede, kazao da ta marina, kao i mnoge druge u Crnoj Gori, pokazuje značajan napredak u infrastrukturi, kao i u uslovima za prihvat i vezivanje brodova.

„Marina Bar predstavlja značajan potencijal za razvoj turizma ali i pomorske privrede u cjelini. Uslovi za prihvat brodova i vezivanje su mnogo bolji nego prije. Ovaj napredak je od ključne važnosti za jačanje konkurentnosti Crne Gore na međunarodnoj pomorskoj sceni“, rekao je Radulović.

On je obišao i nedavno sređeni plato koji će biti korišćen za suve vezove.

„Sredili smo prostor od oko pet hiljada metara kvadratnih koji je decenijama bio zapušten. Ovaj projekat predstavlja važan korak u unapređenju infrastrukture i povećanju sigurnosti brodova. Takođe, omogućava lakši pristup i održavanje brodova, što je od velike važnosti za razvoj pomorske privrede“, rekao je Radulović.

On je naveo da je taj projekat samo jedan u nizu inicijativa Ministarstva pomorstva koje imaju za cilj poboljšanje pomorske infrastrukture i dalji razvoj turizma i pomorske privrede u Crnoj Gori.

