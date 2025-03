Valorizacija prirodnih resursa prioritet

Berane, (MINA-BUSINESS) – Valorizacija prirodnih resursa mora biti prioritet odgovorne ekonomske politike, saopštio je ministar rudarstva, nafte i gasa i koordinator radom Ministarstva energetike, Admir Šahmanović.

On je danas boravio u radnoj posjeti Opštini Berane, gdje je sa njenim predsjednikom, Đolom Lutovcem, razgovarao o razvojnim planovima i projektima koje lokalna samouprava razvija.

“Ova posjeta predstavlja prvu zvaničnu posjetu predstavnika Vlade nakon formiranja nove lokalne vlasti u Beranama, čime je, kako je ocijenjeno, dodatno ojačana institucionalna saradnja između lokalne i državne uprave”, navodi se u saopštenju.

Lutovac je naglasio značaj ove posjete u kontekstu budućih investicionih aktivnosti.

„Posjeta Šahmanovića prva je posjeta predstavnika Vlade od formiranja nove lokalne vlasti, što za nas predstavlja važan signal i dodatni podstrek da intenzivnije razmišljamo o razvojnim i investicionim potencijalima Opštine Berane. Lokalna administracija je spremna da pruži punu podršku svim inicijativama koje vode ka otvaranju novih privrednih perspektiva”, rekao je Lutovac.

U fokusu sastanka bile su mogućnosti ponovnog pokretanja rada rudnika mrkog uglja, koji već duži niz godina ne funkcioniše, iako postoje značajne rezerve ovog energenta, kao i interesovanje investitora.

Međutim, do sada nije bilo konkretnih koraka ka realizaciji tog procesa.

Na poziv Šahmanovića, sastanku je prisustvovao i vlasnik rudnika mrkog uglja, a sve u cilju sagledavanja realnog stanja i poslovnih planova kompanije koja je vlasnik rudnika.

Šahmanović je saopštio da odgovorna država mora na pravi način upravljati svojim resursima.

“Naš zadatak je da napravimo detaljan presjek trenutnog stanja, sagledamo sve mogućnosti i u saradnji sa lokalnom samoupravom pripremimo hodogram narednih koraka, kako bi stvorili uslove za ponovno pokretanje ovog značajnog privrednog pogona. Ministarstvo će biti konstruktivan partner u svim fazama ovog procesa”, dodao je Šahmanović.

Na kraju sastanka zaključeno je da će službe lokalne samouprave i resorno ministarstvo u narednom periodu intenzivirati saradnju kako bi se stvorile pretpostavke za konkretnu realizaciju planiranih aktivnosti, posebno u oblasti rudarstva i energetike.

