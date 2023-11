Valjanim postupanjem u pogledu zakonodavstva uvažiti potrebe privrede

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Skupštine, Andrija Mandić, sastao se sa predstavnicima Elektroprivrede (EPCG) i kompanija UGT Renewables i Hyundai Engineering, kako bi se parlament upoznao sa stanjem u energetskom sektoru i iskazao spremnost da valjanim postupanjem u pogledu zakonodavstva uvaži potrebe privrede.

Mandić se u srijedu sastao sa predsjednikom Odbora direktora EPCG, Milutinom Đukanovićem, kao i zastupnicima renomiranih međunarodnih korporacija, UGT Renewables i Hyundai Engineering, koje predvode Adam Cortese i Lim Gawn Sup.

EPCG sa ovim konzorcijumom odranije ima potpisan Memorandum o razumijevanju, iz kojeg proizilazi i plan zajedničkog rada na projektovanju, finansiranju i izgradnji solarnih fotonaponskih elektrana snage 250 megavata (MW), sa približno 50/100 megavat sati (MWh) za skladištenje energije, uz mogućnost izgradnje dodatnih sistema za skladištenje električne energije.

Svim ovim resursima bi gazdovala EPCG.

Cilj sastanka je, prema riječima Mandića, sadržan u namjeri da Skupština, detaljnijim uvidom u stanje u energetskom sektoru, naročito u dijelu koji se odnosi na međunarodnu saradnju, iskaže spremnost da, valjanim postupanjem u pogledu zakonodavstva, uvaži potrebe crnogorske privrede.

“Tako nešto je veoma važno za ostvarenje naših strateških ciljeva, a oni se svode na težnju za boljim životom svih naših građana“, rekao je Mandić, saopšteno je iz EPCG.

On je dodao da ga veoma raduje što su tako ugledne kompanije iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Južne Koreje zainteresovane za investiranje u crnogorsku privredu.

„S obzirom na to želimo da pristupimo Evropskoj uniji (EU), cijenim da je veoma važno da na svakom nivou pokažemo spremnost i razumijevanje za respektabilne inostrane partnere, s kojima bi se, na obostrano zadovoljstvo, uspostavljala kvalitetna saradnja”, naveo je Mandić.

Đukanović je saopštio da EPCG mnogo znači institucionalna podrška, tim prije što su, tokom prethodne dvije godine, cio teret energetske krize, iznijele kompanije iz energetskog sektora.

“Mnogo puta sam pominjao decenijski zastoj naše privrede, ali smo sada, srećom, u mogućnosti da uspostavljanjem ovakvih partnerstava i prepoznavanjem dobrih projekata, efikasno razvijamo i EPCG i našu privredu generalno”, poručio je Đukanović.

Izvršni direktor UGT Renewables, Adam Cortese, podsjtio je na prošlogodišnje potpisivanje Memoranduma o razumijevanju, izrazivši zadovoljstvo činjenicom da saradnja sa crnogorskim energetskim sektorom dobija novu dimenziju.

“Budući da naša poslovna filozofija počiva na partnerstvu sa najvažnijim privrednim subjektima u svakoj zemlji u kojoj djelujemo, jasno je da je EPCG sasvim prirodan izbor. Obezbjeđivanje zelene energije na ekonomski održiv način je, sigurni smo, zajednički interes, a raduje nas to što i američka i crnogorska vlada ispoljavaju razumijevanje za razvoj partnerstva između naših kompanija. Sljedeći korak je ispunjavanje tehničkih i finansijskih uslova za realizaciju zajedničkog projekta”, naglasio je Cortese.

Predsjednik Hyundai Engineeringa, Lim Gawn Sup, rekao je da ga dosadašnje iskustvo sa Crnom Gorom ohrabruje da razmišlja u pravcu produbljivanja saradnje sa EPCG.

“Podrška koju naš konzorcijum ima od amričke EXIM banke nam daje za pravo da razvijamo nove projekte, kako u konvencionalne, tako i u obnovljive izvore energije. S obzirom na to da imamo veoma bogato iskustvo u jugoistočnoj Evropi, sigurni smo u to da nas i u Crnoj Gori čeka veoma uspješno partnerstvo”, kazao je Gawn Sup.

Sastanku su prisustvovali i član Odbora direktora EPCG, Tahir Gjonbalaj, izvršni rukovodilac FC Snabdijevanje EPCG, Jovan Kasalica, izvršni rukovodilac Direkcije za razvoj i investicije EPCG, Ivan Mrvaljević, savjetnik predsjednika Odbora direktora EPCG za tehnička pitanja, Ljubiša Đurković, te predstavnici UGT Renewablesa i Hyundai Engineeringa.

Iz EPCG su saopštili da je za danas planirano održavanje sastanka predstavnika pomenutih kompanija sa predsjednikom Vlade i ministrima energetike i rudarstva i prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, na kome bi se i nova izvršna vlast upoznala i aktivno uključila u razvoj zajedničkih projekata u oblasti energetike.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS