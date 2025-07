Uz rodno budžetiranje opštine mogu do 20 odsto većih prihoda

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uvođenje rodno odgovornog budžetiranja (RGB) u rad lokalnih samouprava može donijeti značajne koristi kao što je 40 odsto efikasnije raspodjele i 20 odsto većih prihoda, ocijenjeno je iz Centra za ekonomske i evropske studije (CEES).

„Međunarodna istraživanja pokazuju da opštine koje primjenjuju RGB ostvaruju i do 40 odsto veću efikasnost u raspodjeli javnih sredstava i čak 20 odsto veće prihode po stanovniku, zahvaljujući pravednijem i strateškom pristupu budžetskom planiranju“, navodi se u saopštenju CEES-a.

Upravo iz tog razloga, CEES, u okviru projekta Rodno odgovorno finansiranje otpornosti na klimatske promjene u opštinama sjevera Crne Gore, predložio je izmjene Pravilnika o izradi Strateškog plana razvoja jedinica lokalne samouprave, s ciljem njegovog jasnijeg povezivanja sa programskim i rodno odgovornim budžetiranjem.

Projekat CEES-a se sprovodi u saradnji sa NVO Ženska akcija, uz finansijsku podršku Austrijske razvojne agencije (ADA), Gender Budget Watchdog Network (GBWN) i Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Kao jedan od ključnih rezultata, CEES je pripremio publikaciju Uvođenje rodno odgovornog budžetiranja u projekte jačanja otpornosti jedinica lokalne samouprave na klimatske promjene u Crnoj Gori.

Publikacija sadrži konkretne korake za uvođenje RGB-a, uključujući obaveznu prethodnu rodnu analizu na lokalnom nivou, kao i predlog izmjena Priručnika o programskom budžetiranju za lokalne samouprave.

Uzimajući u obzir da su opštine na sjeveru posebno izložene posljedicama klimatskih promjena i socioekonomskim izazovima, CEES je u prethodna tri mjeseca organizovao edukativne radionice u kojima je učestvovalo više od 40 predstavnika i predstavnica lokalne uprave, privrede, civilnog sektora, ministarstava i lokalnih parlamenata.

Na radionicama je ojačano razumijevanje kako rodno odgovorna raspodjela budžetskih sredstava može doprinijeti očuvanju zaposlenosti i prihoda u djelatnostima koje su posebno pogođene klimatskim promjenama, poput poljoprivrede, stočarstva, turizma i prehrambene industrije, a koje zapošljavaju značajan broj žena.

Zahvaljujući konstruktivnom dijalogu sa resornim ministarstvima i jedinicama lokalne samouprave, postoji osnovano očekivanje da će Vlada uskoro pristupiti i izmjenama i dopunama Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, čime bi se definisao okvir za uvođenje i primjenu programskog i rodno odgovornog budžetiranja na lokalnom nivou.

„Time bi se stvorili uslovi za punu primjenu unaprijeđenog Priručnika, ali i za dugoročno unapređenje upravljanja javnim finansijama u korist svih građanki i građana“, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS