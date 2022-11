Uz podršku IRF-a zastupljeni novi brendovi u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Butik Effeti concept store, koji se bavi uvozom ručno rađenih cipela, dobio je podršku Investiciono-razvojnog fonda (IRF) kroz kreditnu liniju početnici u biznisu.

Vlasnica Ana Radunović Šebek kazala je da se radi o trgovini, koja se bavi uvozom ručno rađenih muških cipela.

“Riječ je o poznatom brendu Mojo koji radi preko 25 godina. Italijanska je koža i đonovi. Izrada se radi u Srbiji. Oni su već prepoznati na tržištu, kako regiona, tako i Evropske unije. Meni je zadovoljstvo da od sad imamo i u Podgorici tako nešto”, rekla je Radunović Šebek.

Osim muškog brenda Mojo, kako je kazala, mislili su i na dame pa imaju brend Hana Balu koji je unikatan brend, koji se radi po mjeri, po želji, po svakoj osobi pojedinačno.

Butik Effeti concept store nalazi se na, kako je saopšteno iz IRF-a, prostoru savremenog Central point kvarta u Podgorici, gdje velelepni objekti mijenjaju obrise nekadašnje industrijske zone.

Da svakom početniku, koji se osmijeli da uđe u preduzetničke vode, treba dati vjetar u leđa, stav je i IRF-a, čiji se tim zalaže za što veću prepoznatljivost poslovnih poduhvata na čijem čelu su žene.

“IRF je kroz program podrške ženama u biznisu ovaj dio podržao sa 75 odsto ukupne investicije, što je meni umnogome olakšalo početak i uopšte da donesem odluku da krenem u sopstveni biznis. Saradnja je od samog početka bila jako dobra. Bili su jako kooperativni. Mislim da na kraju imamo projekat na obostrano zadovoljstvo“, kazala je Radunović Šebek.

Naklonost IRF-a prilikom kreiranja pristupačnog modela poslovne saradnje i obezbjeđivanje dugoročnih rokova otplate, kriterijumi su koji privlače sve veći broj biznis entuzijasta.

“Svakako da bih preporučila za početnike u biznisu IRF, prije nego komercijalne banke. Smatram da su uslovi kredita mnogo povoljniji. Ima grejs period i kamatne stope su jako niže. Pogotovo za žene u biznisu smatram da je ovaj projekat koji oni imaju jako dobar i povoljan“, navela je Radunović Šebek, koja uveliko razmišlja o širenju mreže maloprodajnih objekata duž crnogorskog primorja.

