Utvrdili nove rokove za programe podrške privredi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma je zbog sajber napada na infrastrukturu Vlade, koji su onemogućili korišćenje online platforme za podnošenje prijavnih zahtjeva, kao i neutrošenog dijela opredijeljenog budžetom za pojedine programske linije, utvrdilo nove rokove za programe podrške privredi.

Kada je riječ o Programu za unapređenje konkurentnosti privrede za ovu godinu, rok za prijavljivanje za programske linije za podršku internacionalizaciji i za pružanje mentoring usluga produžen je do 31. oktobra do 15 sati.

“Rok za realizaciju ugovorenih projektnih aktivnosti i podnošenje dokumentacije za isplatu odnosno refundaciju troškova za sve programske linije produžen je do 28. novembra do 15 sati”, navodi se u saopštenju.

Obrasci se mogu preuzeti na zvaničnoj web stranici Ministarstva.

Linkovi za prijavne obrasce su: https://www.gov.me/dokumenta/ab12ad3d-0eaf-498e-aac9-826a4a64db9e, https://www.gov.me/dokumenta/95454134-23bb-4060-85dc-15afe1a7085e

Link za obrasce za refundaciju je https://www.gov.me/dokumenta/9797c529-3cd1-402b-9aa3-467a01824293

Preduzeća sve potrebne informacije mogu dobiti za programske linije za podršku malim ulaganjima i za pružanje mentoring usluga na telefon 020/482-332, za programske linije za uvođenje međunarodnih standarda i za podršku internacionalizaciji na 020/482-333, dok je kontakt telefon za programske linije za nabavku opreme velike vrijednosti i za podršku digitalizaciji 020/482-335.

Iz Ministarstva su, u pogledu Programa za razvoj i promociju zanatstva za ovu godinu, obavijestili zanatlije da je u toku realizacija Programa, za koji je javni poziv za učešće otvoren do utroška planiranih sredstava, a najkasnije do 30. novembra.

“Program se sprovodi po principu isplate bespovratnih sredstava/refundacije, kada se u potpunosti završi realizacija aktivnosti i dostavi kompletna dokumentacija o realizaciji”, podsjetili su iz Ministarstva.

Oni su, imajući u vidu da sredstva opredijeljena budžetom za realizaciju ovog Programa nijesu u cjelosti potrošena, pozvali zainteresovane zanatlije koje su u proceduri podnošenja prijave za Program da realizuju započete aktivnosti u skladu sa njegovim definisanim uslovima.

“Dodatno, Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma zadržava pravo da javni poziv zaključi prije roka kada ukupan iznos prijava dostigne limit od 95 odsto ukupnog budžeta programa, o čemu će se blagovremeno objaviti informacija na zvaničnoj web stranici Ministarstva”, navodi se u saopštenju.

Sve informacije i stručna pomoć mogu se dobiti u prostorijama Ministarstva/ Direktorat za industrijski i regionalni razvoj, putem kontakt telefona 020/482-312 i 020/482-310.

Obrasci se mogu preuzeti na linku: https://www.gov.me/dokumenta/c4994287-2453-4a27-8905-a2311ce92e81

Iz Ministarstva su kazali da je javni poziv Programa za razvoj prerađivačke industrije za ovu godinu zaključen 6. maja, imajući u vidu da je ukupan iznos prijava po osnovu Programa dostigao limit raspoloživog budžeta.

“Pozivamo preduzeća koja su podnijeli prijave za ovaj Program da realizuju investiciju nabavke opreme na način i pod uslovima koji su definisani Programom, kao i da podnesu relevantne dokaze o utrošku sredstava u saradnji sa Investiciono-razvojnim fondom (IRF) ili poslovnom bankom, u roku do 30. novembra do 15 sati”, navodi se u saopštenju.

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma će, u skladu sa uslovima i procedurama Programa vršiti razmatranje podnijetih prijava i dokumentacije i isplatu bespovratnih sredstava po predmetnom Programu.

Sve informacije i stručna pomoć mogu se dobiti u prostorijama Ministarstva/ Direktorat za industrijski i regionalni razvoj, putem kontakt telefona 020/482 310, kancelarija broj 10.

Za Program za razvoj prerađivačke industrije za ovu godinu obrazac-završni izvještaj o realizaciji aktivnosti može se preuzeti na linku: https://www.gov.me/dokumenta/8141ce6a-26c0-4dda-a156-68e1b1f659e5

“Sve popunjene formulare potrebno je lično ili putem pošte dostaviti na Arhivu Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, adresa: Rimski trg br.46, Podgorica”, precizirali su iz Ministarstva.

