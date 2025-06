UTACG: Odložiti javnu raspravu o Nacrtu zakona o turizmu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Udruženje turističkih agencija Crne Gore (UTACG) pozvalo je Ministarstvo turizma da odloži javnu raspravu o Nacrtu zakona o turizmu do novembra, kako bi se stvorili uslovi za ozbiljno, odgovorno i sadržajno učešće svih zainteresovanih u tom procesu.

„Samo na taj način možemo doći do zakonskog rješenja koje će predstavljati stvarni iskorak naprijed, a ne dokument usvojen na brzinu, bez dijaloga i sluha za one koji turizam u Crnoj Gori stvarno žive“, navodi se u saopštenju UTACG.

Oni su dodali da će do tada turistička privreda imati dovoljno vremena da se adekvatno pripremi sa predlozima i da ih iskomunicira sa Ministarstvom, da se sprovede kvalitetna i inkluzivna javna rasprava, i da se na vrijeme, do kraja godine ukoliko je potrebno zbog zatvaranja nekih poglavlja za pristup EU, donese zakon na zadovoljstvo svih učesnika.

U UTACG smatraju da bi kavlitetan zakon doprinio da skoro 30 miliona EUR godišnje ostane u Crnoj Gori umjesto što se iz nje odliva.

„Očekujemo od Ministarstva turizma da pokaže institucionalnu zrelost i spremnost za istinski partnerski odnos sa sektorom koji čini okosnicu crnogorske ekonomije“, kazali su iz Udruženja.

Oni su naveli da su zabrinuti i nezadovoljni odlukom Ministarstva turizma da usred ljetnje turističke sezone, kada su svi ključni akteri iz sektora maksimalno angažovani na realizaciji turističkih aktivnosti, raspiše javnu raspravu o Nacrtu zakona o turizmu.

„Početak ovogodišnje sezone obilježen je brojnim izazovima, od saobraćajnog haosa na crnogorskim putevima, koji otežava odvijanje turističkog prometa i narušava reputaciju destinacije kod stranih partnera, do izostanka podrške u prevazilaženju novonastalih okolnosti izazvanih krizom na izraelskom tržištu“, rekli su predstavnici Udruženja.

Oni su podsjetili da je Crna Gora ove godine očekivala oko 200 hiljada turista iz Izraela, čiji izostanak predstavlja ozbiljan udarac za mnoge turističke subjekte, posebno one koji su specijalizovani za to tržište.

„U takvom ambijentu, očekivali smo veću osjetljivost i razumijevanje institucija za potrebe sektora. Ovakva odluka, i pored prethodnih konsultacija i jasnih poruka upućenih tokom pripreme nacrta, novonastale situacije sa izraelskim tržištem, zanemaruje apel privrede da se sa javnom raspravom sačeka do kraja glavne sezone, kako bi se obezbijedilo dovoljno vremena za kvalitetnu, sveobuhvatnu i inkluzivnu diskusiju“, rekli su iz UTACG.

Oni su dodali da su više puta jasno ukazivali na potrebu da se zakon donosi u skladu sa realnostima savremenog turizma i izazovima sa kojima se suočavaju domaće turističke kompanije.

„Nacrt zakona, u svom sadašnjem obliku, ocjenjujemo kao zastario i neprilagođen stvarnim uslovima tržišta. Umjesto da afirmiše i štiti domaći turistički proizvod i lokalne privredne subjekte, predložena rješenja u značajnoj mjeri idu u korist stranim firmama i licima – uključujući i one koje formalno posluju u Crnoj Gori, ali čiji se kapital, prihodi i organizacija poslovanja dominantno realizuju izvan njenih granica. Takva praksa direktno ugrožava održivost domaće turističke ekonomije i doprinosi značajnom odlivu sredstava iz zemlje“, navodi se u saopštenju.

Oni su procijenili da Crna Gora, zbog postojećeg sistema, svake godine gubi značajna finansijska sredstva, sigurno više od 30 miliona EUR.

„Taj novac, koji je ostvaren kroz turizam, u velikoj mjeri završava van Crne Gore, a svi smo svjesni koliki je značaj turizma za našu zemlju i njegov direktni i indirektni doprinos ukupnoj ekonomiji“, kazali su iz UTACG.

Oni su saopštili da su posebno zabrinuti zbog dijela nacrta koji se odnosi na kaznene odredbe, koje nijesu zasnovane na realnim tržišnim okolnostima, a koje dodatno opterećuju male i srednje privrednike, bez jasnog efekta na unapređenje kvaliteta usluge ili suzbijanje nelojalne konkurencije.

„Osim navedenog, kaznene odredbe nijesu adekvatne za borbu protiv sive ekonomije, ostavljaju veliku mogućnost za zlupotrebe, te je nekome ko ima lošu namjeru na primjer nakon počinjene prevare ili prekršaja vrlo lako zatvoriti turističku agenciju i otvoriti novu“, zaključuje se u saopštenju.

