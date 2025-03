Usvojen Zakon o energetici

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Skupština Crne Gore usvojila je danas Zakon o energetici kojim se, kako je saopšteno, uspostavlja savremen i usklađen pravni okvir za razvoj stabilnog, održivog i konkurentnog energetskog sistema.

Iz Ministarstva energetike su kazali da je riječ o jednom od ključnih zakonskih akata, koji će značajno unaprijediti sektor energetike, omogućiti dublju integraciju Crne Gore u jedinstveno evropsko tržište električne energije i doprinijeti ostvarivanju strateških ciljeva zelene tranzicije.

“Taj zakon ne predstavlja samo tehničku normu, već temeljnu stratešku odluku – viziju razvoja Crne Gore kao energetski efikasne, inovativne i ekonomski otporne države”, kaže se u saopptenju.

Kako su rekli iz Ministarstva energetike, njime se otvaraju vrata investicijama, jača konkurentnost, unapređuje zaštita potrošača i omogućava aktivno učešće građana u energetskoj transformaciji.

Oni su naveli da Zakon o energetici donosi niz sistemskih novina, koje se odnose na osnaživanje položaja potrošača kroz veću transparentnost i zaštitu prava, kao i na mogućnost da građani postanu aktivni učesnici na tržištu električne energije, kroz proizvodnju, skladištenje i prodaju energije.

Novine se, kako su kazali, odnose na definisanje i borbu protiv energetskog siromaštva, u skladu sa evropskim prioritetima socijalne pravde, digitalizaciju sistema, razvoj pametnih mreža i fleksibilnih usluga koje omogućavaju efikasnije korišćenje elektroenergetske infrastrukture.

Iz Ministarstva su rekli da se novine koje donosi Zakon o energetici odnose na formiranje energetskih zajednica građana koje jačaju lokalnu energetsku otpornost i na uvođenje dinamičkih cijena električne energije, uz alate za upoređivanje ponuda i racionalno planiranje potrošnje.

Ministar Admir Šahmanović je na sjednici Skupštine istakao da usvajanje tog zakona nije samo ispunjenje međunarodnih obaveza, već čin odgovornosti prema građanima.

“To je zakon koji uvodi evropske standarde u naše zakonodavstvo, otvara vrata novim investicijama, štiti građane, podstiče inovacije, digitalizaciju i održivost, ali i garantuje sigurnost snabdijevanja i pravičnu energetsku tranziciju za sve”, rekao je Šahmanović.

Tim zakonom, kako je kazao, ne uvode samo pravila, već novu viziju razvoja Crne Gore kao moderne, energetski efikasne i konkurentne države.

“Ovim korakom, Crna Gora jasno potvrđuje posvećenost evropskom putu, jačanju institucionalnog kapaciteta i unapređenju kvaliteta života svih građana kroz sigurnu, dostupnu i održivu energiju,“, naveo je Šahmanović u svom izlaganju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS