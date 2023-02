Usvajanjem sporazuma o mobilnosti poslata dobra poruka iz Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Iz Crne Gore je, usvajanjem tri sporazuma o mobilnosti na sjednici Vlade, poslata dobra poruka, a njihovo stupanje na snagu doprinijeće daljem jačanju regionalne saradnje i rezultirati konkretnim benefitima za građane, rekao je njemački ambasador u Crnoj Gori Peter Felten.

Kako je saopšteno iz Kabineta predsjednika Vlade, Felten je razgovarao sa savjetnikom premijera za vanjsku politiku Đorđem Radulovićem, povodom današnjeg usvajanja tih sporazuma koji su potpisani u okviru Berlinskog procesa.

“Felten je istakao da je usvajanjem sporazuma na sjednici Vlade poslata dobra poruka iz Crne Gore, kao i da će njihovo stupanje na snagu doprinijeti daljem jačanju regionalne saradnje i rezultirati konkretnim benefitima za građane”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, Radulović je istakao da je Vlada usvajanjem sporazuma još jednom demonstrirala posvećenost regionalnoj saradnji i evropskoj integraciji Crne Gore.

On je, kako je saopšteno, uvjeren da bi ih Skupština u najskorijem roku mogla ratifikovati imajući u vidu opšti politički konsenzus o važnosti Berlinskog procesa.

Zajednički je pozdravljeno što će se primjenom sporazuma omogućiti brojne povoljnosti za građane država Zapadnog Balkana – nesmetano kretanje u regionu uz ličnu kartu, veća i jednostavnija mobilnost i razmjena studenata, akademskog osoblja i stručnjaka za određene oblasti kroz automatsko priznavanje diploma i profesionalnih kvalifikacija.

“Dogovoren je nastavak saradnje i podrške vanjskopolitičkom kursu Crne Gore”, rekli su iz Kabineta predsjednika Vlade.

