Usvajanje Programa privremenih objekata u zoni morskog dobra štetno i netransparentno

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Usvajanje Programa privremenih objekata u zoni morskog dobra je štetna i netransparentna odluka, ocijenili su predsjednici primorskih opština i zatražili sastanak sa premijerom Milojkom Spajićem.

Predsjednici pomorskih opština su kazali da su nezadovoljni zbog odluke Vlade da usvoji Program privremenih objekata u zoni morskog dobra za period 2024-2028. godina, uprkos sugestiji primorskih opština da se prioritet da Skupštini Crne Gore u pogledu odlučivanja o upravljanju zonom morskog dobra.

Oni smatraju da je Program usvojen na netransparentan način.

“To potvrđuje i činjenica da predstavnici lokalnih samouprava nijesu bili u mogućnosti čak ni da učestvuju u procesu njegovog kreiranja, iako se radi o dokumentu koji ima suštinski značaj za razvoj primorskih opština i turističku privredu Crne Gore”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, posebno zabrinjava činjenica da su uvedeni kriterijumi koji omogućavaju da u tenderskim postupcima za zakup kupališta i privremenih objekata mogu učestvovati i osobe koje su krivično osuđivane, što otvara ozbiljna pitanja u vezi sa zakonitošću i transparentnošću postupaka zakupa lokacija u zoni morskog dobra.

“Usvajanjem ovakvog Programa sada već zasigurno će se ugroziti priprema i realizacija predstojeće turističke sezone i tako direktno prouzrokovati štetne posljedice ne samo po ekonomski razvoj primorskih opština, već i cijele Crne Gore koja se u velikoj mjeri oslanja na turističku privredu”, upozorili su čelnici primorskih opština.

Oni su zatražili sastanak sa premijerom Milojkom Spajićem kako bi iznijeli njihova stanovišta i zajednički pronašli rješenje koje bi, kako su kazali, omogućilo efikasnije i pravednije upravljanje morskim dobrom, uz puno uvažavanje nadležnosti i interesa lokalnih samouprava.

Ukoliko se ne uvaže mišljenja i sugestije lokalnih uprava, primorske opštine su, istakli su njihovi čelnici, spremne da pokrenu upravni spor protiv donijete odluke.

Oni smatraju da se takvom odlukom ne štite interesi lokalnih zajednica i da se odluke od suštinskog značaja donose bez dijaloga sa onima na koje se direktno odnose.

“Iako ne pribjegavamo radikalnim mjerama, ukoliko budemo primorani, ne isključujemo mogućnost primjene svih nama zakonski dostupnih mehanizama u cilju osporavanja sprovođenja ovakvog Programa privremenih objekata u zoni morskog dobra”, rekli su predsjednici primorskih opština.

Oni su dodali da očekuju od Spajića da prepozna važnost situacije u kojoj se nalaze i da se konačno uvaži njih zajednički stav u pogledu vraćanja nadležnosti lokalnim samoupravama kada je u pitanju upravljanje morskim dobrom.

“To je jedini put ka odgovornom i održivom razvoju crnogorske obale u interesu njenih građana i privrede”, zaključuje se u saopštenju.

