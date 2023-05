Uspostavljanje avio-linije Riga-Tivat od strateške važnosti za turizam

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uspostavljanje direktne avio-linije Riga – Tivat od strateške je važnosti za crnogorski turizam, kazao je ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović, dodajući da je siguran da Crna Gora može biti zanimljiva turistima sa tržišta baltičkih zemalja.

Iz Nacionalne turističke organizacije (NTO) saopštili su da je prvi avion na relaciji Riga – Tivat, sa 149 putnika, sletio danas, u 13 sati i 20 minuta.

“Time je uspostavljena direktna avio linija između Crne Gore i baltičkih zemalja posredstvom nacionalne avio-kompanije Letonije Air Baltic”, navodi se u saopštenju.

Letovi na liniji Riga – Tivat će se odvijati dva puta sedmično, četvrtkom i nedjeljom do kraja septembra.

Đurović je poželio putnicima prijatan boravak u Crnoj Gori i kazao da je zadovoljan zbog otvaranja nove avio–linije, što je u skladu sa jasnim usmjerenjem Vlade ka diversifikaciji turističkog tržišta.

“Uspostavljanje direktne avio-linije Riga – Tivat je od strateške važnosti za crnogorski turizam. Time smo se otvorili za tržište baltičkih zemalja, za koje vjerujem da ima ogroman potencijal“, rekao je Đurović.

On je naveo da je siguran da Crna Gora može biti zanimljiva turistima sa tog tržišta, što potvrđuju i odlične najave za predstojeće letove, a prvenstveno zbog raznovrsne turističke ponude, jedinstvene prirode i mediteranske klime.

Đurović je dodao da postoji potencijal da se Crna Gora na tom tržištu razvija i kao cjelogodišnja destinacija, imajući u vidu da turisti sa tih prostora van sezone traže destinacije sa blagom klimom, gdje mogu doživjeti autentično iskustvo i uživati u dobroj nacionalnoj kuhinji.

“Imajući u vidu odlične najave za predstojeće letove, vjerujem da je ovo samo korak ka unapređenju avio-povezanosti sa tržištem baltičkih zemalja i da nas u narednom periodu očekuje još značajnih noviteta“, kazao je Đurović.

Predsjednik i izvršni direktor avio-kompanije AirBaltic, Martin Gauss, poručio je da imaju velika očekivanja od te avio linije.

“Ove ljetnje sezone AirBaltic pokreće najveći broj novih ruta u jednoj sezoni do sada – ukupno 20 novih ruta iz baltičkih zemalja i Finske“, kazao je Gauss.

On je rekao da im je drago što je prekrasni primorski grad Crne Gore – Tivat, među njima.

„Radujemo se što od sada i mi možemo poželjeti dobrodošlicu crnogorskim građanima u naš dom. Pokretanjem nove linije nudimo ne samo direktnu povezanost, već i mogućnost transfera putnika sa preko 100 avio linija iz Evrope i šire, preko naše matične baze u Rigi”, saopštio je Gauss.

Dočeku putnika su prisustvovali izvršni direktor Aerodroma Crne Gore Vladan Drašković, direktor tivatskog aerodroma Vladimir Praščević, kao i predstavnici NTO.

Praščević je kazao da je veoma optimističan po pitanju predstojećih letova i da je za Aerodrom Tivat ta linija veoma značajna.

“Crna Gora je ponovo povezana sa Letonijom. Naš novi partner, renomirana evropska kompanija Air Baltic, spaja Rigu i Tivat. Danas nastavljamo niz koji je nedavno uspostavljen kada je Jet2.com otvorio liniju iz Mančestera ka Tivtu“, naveo je Praščević.

Kako je rekao, već od 13. maja Austrian Airlines će prvi put Tivat povezati direktnom avio-linijom sa Bečom.

Praščević je istakao da su zadovoljni ostvarenim rezultatima, da su najave jako dobre i da nas u junu očekuju nove linije.

Iz NTO su istakli da spremno dočekuju turiste iz baltičkih zemalja.

„NTO je sa partnerima iz baltičkih zemalja i kompanijom Air Baltic radila mnogo na polju promocije Crne Gore, kako bi se stvorili uslovi za uspostavljanje avio-linije“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je prvi put predstavljena crnogorska turistička ponuda na sajmu u Rigi, jednom od najznačajnijih događaja u oblasti turizma u baltičkim zemljama, a realizovane su i studijske posjete turoperatora.

„Pored ove linije, ove godine nas očekuju i tri nove čarter linije iz Litvanije, Letonje i Estonije od avio-kompanije Air Montenegro, čime će avio-povezanost sa tim zemljama biti dodatno unaprijeđena“, kaže se u saopštenju.

