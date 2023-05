Uspješno predstavljanje crnogorskih proizvođača u Novom Sadu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski poljoprivrednici i kompanije, njih više od 20, uspješno su se predstavili na Međunarodnom sajmu poljoprivrede u Novom Sadu, na zajedničkom štandu u organizaciji Privredne komore (PKCG), saopštila je njena predsjednica Nina Drakić.

Ona smatra da je to bila prilika da se sa njihovim kvalitetnim proizvodima i uslugama upozna oko 140 hiljada posjetilaca sajma, koji je okupio 1,1 hiljadu učesnika iz 21 države.

Crnogorski poljoprivrednici dobili su 111 nagrada za kvalitet na ovogodišnjem sajmu.

Drakić je kazala da je poljoprivredna proizvodnja izuzetno perspektivna grana crnogorske ekonomije, te da PKCG snažno podržava taj sektor i proizvođače.

„To potvđuje činjenica da su naši proizvođači osvojili više od 100 nagrada na Novosadskom sajmu“, rekla je Drakić i dodala da je proizvodnja zdrave hrane stub razvoja ekonomije.

Ona je navela da, pored značajnih nagrada, ohrabruje i broj izlagača koji je svake godine sve veći.

„Naša ponuda ove godine je jako raznovrsna, od proizvođača mesa do brašna, što nas posebno raduje, a privrednici su izuzetno zadovoljni kontaktima i sastancima u okviru sajma“, rekla je Drakić.

Ona je poručila i da će PKCG nastaviti da radi na unapređenju saradnje domaćih poljoprivrednih proizvođača sa regionom.

