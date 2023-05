Uspješno poslovanje CKB-a doprinosi stabilnosti bankarskog sektora

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorska komercijalna banka ima pozitivne pokazatelje poslovanja, što doprinosi stabilnosti ukupnog crnogorskog bankarskog sektora, imajući u vidu činjenicu da se radi o sistemski važnoj banci, ocijenjeno je na sastanku njene uprave sa guvernerom Centralne banke (CBCG), Radojem Žugićem.

Žugić je na sastanku kazao da je zadovoljan pozitivnim trendovima koji karakterišu poslovanje CKB banke, kao i dosadašnjom saradnjom sa njenim menadžmentom.

“Na sastanku je dogovoren nastavak saradnje na planu ostvarivanja zajedničkih ciljeva, posebno u dijelu daljeg snaženja bankarskog sistema i održanja finansijske stabilnosti”, navodi se u saopštenju CBCG.

Na sastanku su učestvovali predsjednik Upravnog odbora CKB-a, Tamaš Kamaraši i članica Upravnog odbora nadležnog za Sektor korporativnog upravljanja i bezbjednost banke, Stela Bošković.

