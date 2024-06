Uspješna saradnja CBCG i BIS

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Dosasadašnja saradnja Centralne banke Crne Gore (CBCG) i Banke za međunarodna poravnanja (BIS) bila je veoma uspješna i postoji osnova za njeno dalje intenziviranje, ocijenili su njihovi predstavnici.

Guvernerka CBCG Irena Radović prisustvovala je godišnjem generalnom sastanku BIS-a, koji je za vikend održan u Bazelu.

Kako je saopšteno iz CBCG, tokom boravka u Bazelu, Radović je, pored bilateralnih sastanaka sa guvernerima EU i regiona, razgovarala i sa zamjenicom generalnog direktora BIS-a Andreom Mehler.

Navodi se da je na sastanku razgovarano o intenziviranju i unapređenju saradnje između CBCG i BIS-a.

Radović je prezentovala Mehler rezultate rada CBCG, a posebno intenzivne aktivnosti na unapređenju regulatornog okvira i modernizaciji platnih sistema, kao i aktivnosti na priključenju Crne Gore SEPA, što će, kroz snižavanje transakcionih troškova, unaprijediti standard građana i poslovanje privrede.

“Sagovornice su se saglasile u ocijeni da je dosadašnja saradnja dvije institucije bila veoma uspješna, kroz učešće CBCG u istraživanjima koje BIS sprovodi, u radu radne grupe za monetarnu politiku i komiteta o statistici centralnih banaka, kao i u oblasti bankarske supervizije, te da je to dobar osnov za dalje intenziviranje odnosa CBCG i BIS-a”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je poseban fokus stavljen na Innovation Hub BIS-a, koji predstavlja inicijativu usmjerenu na podsticanje inovacija i tehnoloških napredaka u okviru globalnog finansijskog sistema.

Delegacija Crne Gore, u kojoj je bila i direktorica Sektora za finansijske i bankarske operacije u CBCG Jelena Janković, imala je sastanke i sa predstavnicima Sektora za bankarske operacije, trezorske poslove i poslove sa zlatom BIS-a.

Na godišnjem sastanku BIS-a, kome su prisustvovali guverneri centralnih banaka iz 93 zemlje svijeta, kao i najistaknutiji predstavnici međunarodne finansijske zajednice, razmatrani su glavni zaključci godišnjeg ekonomskog izvještaja BIS-a, https://www.bis.org/publ/arpdf/ar2024e.pdf.

Iz CBCG su kazali da su razmatrane i aktuelne teme, poput inflacije, makroprudencionih mjera, inovacija, kao i prednosti i rizika upotrebe vještačke inteligencije u finansijskom sektoru.

Generalni direktor BIS-a Agustin Karstens je na otvaranju sastanka govorio i izazovima sa kojima su se suočavale centralne banke u prethodnom periodu, kao i o predstojećim zadacima pred kreatorima monetarne politike.

“U tom kontekstu, posebno je naglašeno da je nezavisnost centralnih banaka ključna za finansijsku stabilnost i efikasnost politika na globalnom nivou”, navodi se u saopštenju.

Predsjednica Evropske centralne banke Kristin Lagard je, kako se dodaje, govorila na okruglom stolu posvećenom temi prekograničnih plaćanja, na kome su guverneri diskutovali o iskustvima pojedinačnih centralnih banaka, te o mogućnostima intenziviranja međunarodne saradnje u cilju obezbjeđivanja efikasnijih i bezbjednijih prekograničnih plaćanja.

“Razmjena iskustava i znanja među zemljama i usvajanje novih tehnologija, uz stogo vođenje računa o implementaciji najviših standarda bezbjednosti, osiguraće postizanje zajedničkog cilja, a to su moderna, bezbjedna i efikasna prekogranična plaćanja”, ocijenjeno je na okruglom stolu.

BIS je najstarija međunarodna finansijska organizacija, osnovana 1930. godine, a njena glavna uloga je da podstiče međunarodnu monetarnu i finansijsku saradnju između centralnih banaka i posreduje u finansijskim transakcijama.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS