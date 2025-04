Uspjeh u upravljanju aerodromom u Antaliji važna referenca za Crnu Goru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uspjeh francuske ADP grupe u upravljanju aerodromom u Antaliji može poslužiti kao važna referenca i za Crnu Goru i signal kapaciteta te kompanije da odgovori na kompleksne izazove u sektoru vazdušnog saobraćaja.

U članku objavljenom u jednom od najčitanijih francuskih medija, La Tribune-u, navodi se da se aerodrom u Antaliji, jednoj od najbrže rastućih turističkih destinacija u Turskoj, izdvaja kao strateški adut ADP grupe, označavajući uspješan povratak ovog globalnog aerodromskog operatera na tursko tržište.

“Smještena u srcu takozvane turske rivijere, Antalija godišnje privlači milione turista, a njen aerodrom, sa više od 38 miliona putnika, sada je drugi po veličini u državi. Upravo je on postao najvredniji infrastrukturni resurs Aerodroma TAV, turske filijale ADP grupe”, navodi se u tekstu.

Prema riječima novog generalnog direktora ADP-a, Filipa Paskala, aktuelno proširenje aerodroma omogućiće kapacitet od 65 miliona putnika godišnje, što ga približava veličini aerodroma Roasi.

Do 2040. godine planiran je i dodatni razvoj, čime će kapacitet dostići čak 80 miliona.

Za razliku od aerodroma u Parizu, čiji godišnji rast iznosi oko jedan odsto, Antalija bilježi znatno brži razvoj, dominantno zahvaljujući međunarodnom turističkom prometu.

Sa više od 650 hiljada smještajnih jedinica, ovaj region nadmašuje čak i Portugal po kapacitetu turističkog prijema.

“Ova vijest je posebno značajna za Crnu Goru, imajući u vidu da je francuska ADP grupa još 2019. godine podnijela kandidaturu za dugoročni koncesioni aranžman upravljanja aerodromima u Podgorici i Tivtu”, navodi se u saopštenju.

Tenderska komisija za postupak dodjele koncesije za pravo korišćenja aerodroma Podgorica i Tivat nedavno je produžila rok za dostavljanje ponuda u okviru druge faze postupka.

“U tom kontekstu, uspjeh ADP-a u upravljanju aerodromom u Antaliji može poslužiti kao važna referenca i signal kapaciteta ove kompanije da odgovori na kompleksne izazove u sektoru vazdušnog saobraćaja”, rekli su iz kompanije.

ADP grupa već ima snažno regionalno prisustvo. Od aerodroma na prostorima bivše Jugoslavije, ADP već upravlja Zračnom lukom “Franjo Tuđman” u Zagrebu, kao i aerodromima u Skoplju i Ohridu.

