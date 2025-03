Uskoro novi namet na gorivo zbog markiranja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na maloprodajnu cijenu goriva za tri do četiri mjeseca biće dodata nova naknada od jedan ili dva centa za takozvano markiranje, nakon što je prije mjesec već uračunata naknada od tri centa po litru za stvaranje naftnih rezervi.

Nova naknada je predviđena amandmanima na Zakon o energetici, koje je u petak usvojila Vlada, i kojim je dodato cijelo poglavlje od 14 članova bez javne rasprave, pišu Vijesti.

U amandmanima ja navedeno da trošak markiranja goriva plaćaju uvoznici, ali da on čini opravdane troškove koji se kasnije nadoknađuju kroz maloprodajnu cijenu.

Vlada bi, ukoliko Skupština usvoji predlog zakona i amandmane, trebalo da izabere laboratoriju koja bi obavljala markiranje i naplaćivala troškove od uvoznika. Samo markiranje počelo bi u roku do 90 dana od potpisivanja ugovora sa laboratorijom, kada se steknu tehnički uslovi.

Troškove markiranja, kako je navedeno u amandmanima, utvrđivaće Vlada odlukom po litru i njih će unaprijed plaćati uvoznici kada budu najavili uvoz te količine goriva.

Samo markiranje predstavlja ubacivanje nano čestica (vrlo sitni prah) u cisterne ili tankere goriva prilikom uvoza, kako bi se na benzinskim pumpama kasnije moglo pratiti da li se prodaje legalno uvezeno gorivo na koje su plaćene akcize i porez na dodatu vrijednost (PDV).

Markiranje goriva se najavljuje već četiri godine, uz obrazloženje da će spriječiti šverc goriva, iako nije utvrđeno da li ga ima i koliko iznosi. Od ove namjere se odustalo 2022. godine, da bi ponovo bilo najavljeno fiskalnom strategijom iz jula. Ni u njoj nije navedeno istraživanje o tome koliko je zastupljen šverc goriva, ali da će ovom mjerom budžet prihodovati pet miliona godišnje zbog suzbijanja nelegalnog tržište.

Prema energetskom bilansu, Crna Gora godišnje uveze 420 miliona litara naftnih derivata. Ukoliko bi trošak markiranja bio jedan cent, on bi iznosio 4,2 miliona eura, odnosno bio bi skoro izjednačen sa prihodima koje država očekuje od suzbijanja navodnog sivog tržišta naftnih derivata.

Prilikom ranijih rasprava o markiranju goriva, domaći trgovci naftnih derivata isticali su da je cijeli postupak besmislen, jer se markira gorivo na legalnom uvozu nakon što su na njega plaćene akcize i PDV, kao i da je sada praktično nemoguć nelegalni uvoz goriva.

Oni su navodili i da sada mogu postojati dvije vrste šverca goriva – od onih koji ga uvoze bez akciza i od zaposlenih u državnim kompanijama koji gorivo uzeto iz tih kompanija nelegalno prodaju na tržištu značajno ispod cijene na štetu legalnih trgovaca.

Tvrdili su i da će troškovi markiranja biti veći od eventualne koristi koju bi imala država, kao i da nije u redu te troškove nametati trgovcima i potrošačima.

Dodatne probleme imaće domaći trgovci naftnih derivata, koji gorivo kupuju i dopremaju u cisternama drumskim putem. Oni će svaku cisternu, kako je navedeno u amandmanima, unaprijed morati da najave, kako bi službenici licencirane laboratorije ubacili markere, nakon čega se mjeri koncetracija markera. Ukoliko je koncetracija veća od 95 odsto, uvozniku se izdaje potvrda o obavljenom markiranju.

Sva ta procedura znači da će sami uvoz i transport goriva trajati znatno duže nego do sada i da će time biti skuplje za trgovce, jer će osim markiranja imati veće troškove transporta, ali i neizvjesnost snabdijevanja.

Kako je cijelo poglavlje, koje u potpunosti mijenja sadašnji način uvoza i snabdijevanja, dodato u zakon mimo javne rasprave i najave, za ponedjeljak je u Privrednoj komori zakazan sastanak trgovaca naftnih derivata.

Fiskalnom strategijom iz jula bilo je predviđeno da će markiranje početi da se primjenljuje do kraja prošle godine.

“Izmjenama i dopunama Zakona o energetici biće propisana obaveza obilježavanja goriva posebnom supstancom, koja ne utiče na kvalitet goriva i koja bi prilikom kontrole identifikovala da li gorivo potiče iz nelegalnog prometa, čime će se obezbijediti povećanje budžetskih prihoda kroz efikasniju naplatu akcizne dažbine po osnovu prometa tečnih goriva i biogoriva”, navodi se u Fiskalnoj strategiji.

Implementacijom ovog rješenja omogućiće se dodatna kontrola tečnog goriva naftnog porijekla i biogoriva u svakoj fazi prometa što će doprinijeti sprječavanju nelojalne konkurencije i jačanju poreske discipline od strane učesnika u prometu.

