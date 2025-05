Uručene godišnje nagrade najboljim preduzetnicima i menadžerima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Asocijacija menadžera Crne Gore (AMM) organizovala je tradicionalni događaj u okviru kojeg su dodijeljene godišnje nagrade najuspješnijim menadžerima, preduzetnicima i poslodavcima za ostvarene poslovne rezultate tokom prošle godine.

Predsjednik AMM, Budimir Raičković, poručio je da se danas ne odaju priznanja samo za uspjeh, već za hrabrost da se stvara, dok drugi odustaju.

“Nažalost, i dalje živimo i radimo u ambijentu u kojem je lakše biti bučan nego izvrstan. Gdje su politička nadgornjavanja češća od razvojnih ideja. Gdje pričamo o budućnosti, a uporno se zadržavamo u prošlosti, bijući odavno završene bitke naših đedova i prađedova”, rekao je Raičković.

On je kazao da moramo da prestanemo braniti prošlost, živjeti u sadašnjosti i počnemo stvarati budućnost.

“Dok naši preduzetnici, menadžeri i poslodavci ubrzano otvaraju radna mjesta, unapređuju poslovanje, ulažu u inovacije, sistem često ne prati njihov tempo. Kao takav on ne zaostaje za Evropom i svijetom – već i za sopstvenom privredom”, kazao je Raičković.

On je dodao da znanje, integritet i liderstvo moraju postati osnova napredovanja i odlučivanja.

Raičković je rekao da Crna Gora nema moderne puteve, ni ključnu infrastrukturu neophodnu za ubrzan razvoj, dok se u susjedstvu grade kilometri autoputeva, modernizuju aerodromi i niču hidrocentrale.

“Tehnološki zaostajemo, a svijet se mijenja brže nego ikad – prepun izazova, ali i prilika koje ne smijemo propuštati. Ako ne uhvatimo korak sa vremenom, izgubićemo mnogo više od tržišta – izgubićemo ljude, ideje i budućnost”, istakao je Raičković.

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović kazao je da su preduzetnici lokomotiva razvoja i generator progresa.

“Potrebni su nam ljudi poput vas, oni koji razmišljaju dugoročno i motivišu svoju okolinu. Lidere karakteriše pobjednički duh, onaj duh koji vas tjera da težite uspjehu. Želim da takvi i ostanete – da budete model i inspiracija generacijama koje dolaze”, kazao je Mujović.

Potpredsjednik Vlade Nik Gjeloshaj rekao je da je biti među najboljima čast i privilegija.

“Preduzetništvo je pokretač razvoja, vaše učešče je od ključnog značaja za rast ekonomije. Preduzetnici su ti koji doprinose ekonomskom razvoju i otvaraju nova radna mjesta”, kazao je Đeljošaj.

Gjeloshaj je uručio nagradu preduzetniku godine generalnom direktoru Agromonta Božidaru Jokiću, koji je poručio da uprkos tome što Crna Gora ima ogromne potencijale, Crna Gora nema utemeljenu poljoprivredu kao najznačajniju granu.

“Ipak u takvim okolnostima zahvaljujući viziji, predanosti, radu i volji, napravili smo najbolju industriju jaja i stočne hrane u regionu i tu se nećemo zaustaviti”, rekao je Jokić koji je nagradu posvetio porodici i zaposlenim.

Nagrada je uručena i preduzetniku godine osnivaču NTC Logistics, Ranku Jovoviću, koji je nagradu posvetio svom ocu, kako je kazao, preteči u crnogorskom IT-u koji mu je prenio mudrost i iskustvo.

“Pravi uspjeh zahtijeva viziju, uporan rad i prevazilaženje izazova. Želimo da izgradimo dom za zaposlene i društvo”, rekao je Jovović.

Menadžer godine u velikim preduzećima proglašen je generalni direktor Okova Gojko Bajović.

Za menadžera godine u akcionarskim društvima izabran je predsjednik Upravnog odbora (UO) Addiko banke, Christoph Schön, koji je izrazio ogroman ponos prema zaposlenima.

Menadžeri godine u oblasti korporativnog upravljanja su predsjednik UO Lovćen banke, Miloš Miketić, izvršni direktor GRAWE neživotno osiguranje, Ivan Lero.

Menadžer godine u srednjim preduzećima osnivač i izvršni direktor Castellana Co. Anton Vujalj, dok je menadžer godine u malim preduzećima osnivač i izvršni direktor Milo&Chayse, Bojan Joketić.

Menadžeri godine u mikro preduzećima su osnivač i izvršni direktor “Kuća mode i ljepote”, Zoran Vukčević i osnivačica i izvršna direktorka Communication Studio Cassiopeia, Adriana Husić.

Menadžer godine u preduzećima u većinskom vlasništvu države je direktor Radio i Televizija Nikšić, Nikola Marković.

Mladi menadžeri godine su osnivač i izvršni direktor firme Klikovac – Miloš Klikovac i osnivačica i izvršna direktorka Pelenigić Trade – Kristina Pelengić Popović.

Naj poslodavac po mjeri djece i porodice je Nelt MNE, najbolja institucija za obrazovanje i edukaciju je Univerzitet Crne Gore, a projekt menadžer godine je osnivač i izvršni direktor Bixbit-a, Stevan Šandi.

Događaju, koji je održan pod institucionalnim pokroviteljstvom Vlade, prisustvovalo je blizu 400 zvanica, predstavnika Vlade, Glavnog grada, lokalnih samouprava, najviših predstavnika diplomatskog kora, poslovnih organizacija, kompanija, medija.

