URA: Vlada prepisala Stan za sve

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Najava zakona o stambenoj podršci i osnivanju nacionalnog fonda, koje je predstavila Vlada, praktično je preslikani predlog zakona o osnivanju fonda Stan za sve, koji je Građanski pokret URA podnio u maju prošle godine, tvrde njegovi predstavnici.

Iz Građanskog pokreta su podsjetili da njihov predlog predviđa formiranje posebnog državnog fonda, sa početnim kapitalom od 20 miliona EUR, iz kojeg bi se gradili stanovi na državnom i opštinskom zemljištu.

“Te stanove bi građani mogli da kupe po cijeni izgradnje, odnosno za oko 900 EUR po kvadratu – što je sada već i više nego duplo manje od tržišne vrijednosti. Fokus je stavljen na mlade, socijalno ugrožene, osobe sa invaliditetom i žrtve nasilja. Ukratko – predlog koji rješava problem svih građana koji nemaju krov nad glavom”, objasnili su iz Građanskog pokreta URA.

Oni su dodali da je Vladin predlog gotovo identičan njihovom ranije predloženom modelu.

“Pozdravljamo što je ovim predlogom Vlada prihvatila našu ideju. Nažalost, to je potvrda i da su građani izgubili dragocjeno vrijeme za rješavanje stambenog pitanja zbog neiskrenog i neodgovornog ponašanja Vlade i parlamentarne većine, koji su u više navrata odbacili naš predlog, samo zato što je dolazio od URA-e, a sada predlažu njegovu kopiju”, navodi se u saopštenju.

Iz Građanskog pokreta URA su kazali da je očigledno da je ovim predlogom Vlada odustala od projekta Velje brdo i da je to bilo jedno u nizu njihovih lažnih predizbornih obećanja.

“Pozivamo predstavnike Vlade i parlamentarne većine da ostave po strani političke sujete i da se konačno počnu voditi interesima građana”, poručili su iz Građanskog pokreta URA.

