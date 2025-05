URA pozvala poslanike vlasti da ne glasaju Sporazum sa UAE

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Građanski porekt URA pozvao je sve poslanike parlamentarne većine koji su prvi put glasali za predlog Sporazuma vlada Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) da odbace predlog na ponovljenom glasanju koje treba da uslijedi narednih dana.

“Pozdravljamo sve veću uključenost međunarodne javnosti i eksperata iz raznih oblasti koji su potvrdili našu ranije iznijetu argumentaciju protiv kontroverznog sporazuma. Naime, kako smo i tvrdili, radi se o korupcionaškom poslu koji je na štetu Crne Gore i koji ima za cilj da proda, pokloni i uništi jedinstveni prostor i prirodne ljepote naše države”, navodi se u saopštenju URA-e.

Iz poslaničkog kluba URA-e tvrde da je u toku velika diplomatska akcija i da su se obratili evropskim poslanicima za pomoć.

“Zahvalni smo svima u zemlji, ali i u inostranstvu koji hrabro, odlučno i pravno utemeljeno brane prirodne ljepote i našu državu. Nećemo nikome dozvoliti da rasproda Crnu Goru i stoga pružamo ruku svima koji čvrsto stoje na ovim principima”, dodaje se u saopštenju.

Nakon što je predsjednik Crne Gore vratio zakon na još jedno glasanje, iz URA-e su pozvali sve poslanike da ga zajednički odbace i na taj način sačuvaju Crnu Goru.

“Naša kolegijalna i politička poruka kolegama je sljedeća: Ne dozvolite da zbog ko zna čijih interesa budete upamćeni kao ljudi koji su uradili ono što ni prethodni tridesetogodišnji režim nije smio da učini. Poslušajte razumne i argumentovane poruke koje dolaze sa mnogih adresa i budite uz svoje građane. Još nije kasno za ispravku. Ako pak uradite isto, budite sigurni da se taj vaš akt neće nikada zaboraviti i da ćete snositi punu odgovornost za sve što se nakon toga bude dešavalo”, navodi se u saopštenju.

Iz te partije su rekli da od početka cijele afere oko Sporazuma sa UAE, URA je najglasnija politička opcija koja, zajedno sa NVO sektorom, razotkriva sve loše strane tog dokumenta i u više navrata je objašnjavala šta sve stoji iza ovakvih katastrofalnih poteza Vlade Crne Gore.

